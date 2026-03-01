एक करोड़ की ठगी… डॉल्फिन पावर के दो डायरेक्टर फरार, स्थायी वारंट के बाद भी गिरफ्तारी नहीं, जानें पूरा मामला

शहर के तुलसी नगर क्षेत्र में रहने वाले कैलाश राम जांगड़े वर्ष 2011 में बालको से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद जांगड़े को जो पैसे मिले थे, उन्होंने उसे एक बैंक में जमा किया था। इस बीच वर्ष 2013 में याश ओगरे एवं नरोत्तम ओगरे जो नवापारा लेवई के रहने वाले थे, जांगड़े के घर पहुंचे। दोनों ने जांगड़े को बताया कि उन्होंने अपने स्तर पर छानबीन किया है और डॉल्फिन इंफ्रा पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड सभी बिंदुओं पर खरी उतरी है। इस कंपनी में निवेश करने पर राशि जल्द ही दोगुनी हो जाएगी। कंपनी राशि लेकर नहीं भागेगी। दोनों एजेंटों ने कैलाश राम जांगड़े को भरोसे में लेने के लिए यह भी कहा कि वे स्टाम्प पेपर पर भी इसे लिखकर देने को तैयार हैं। दोनों एजेंटों की कैलाश राम के साथ बातचीत चल रही थी तब कैलाश राम की पत्नी और पुत्र सूर्यकांत भी वहां मौजूद थे।