प्रदेश में 3 चक्रवाती सिस्टम सक्रिय, गरज-चमक संग बारिश से रबी फसल पर मंडराया खतरा, आगे कैसा रहेगा मौसम?

प्रदेश में तीन अलग-अलग चक्रवाती सिस्टम सक्रिय है। इसका असर कोरबा जिले में भी देखने को मिला। मंगलवार की सुबह से तेज धूप निकली। दोपहर लगभग दो बजे मौसम में बदलाव हुआ। तेज हवाएं चली। गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हुई। बारिश शुरू होते ही लोग जहां-तहां रूक गए और बारिश थमने का इंतजार करते रहे। लगभग आधा घंटे हुई रिमझिम बारिश से शहर की सड़कें तरबतर हो गई। बारिश कम होने के बाद लोग गंतव्य के लिए आगे बढ़े। इसी के साथ वातावरण में ठंडकता बढ़ गई। तापमान में गिरावट दर्ज की गई।