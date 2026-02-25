चावल उठाव को लेकर वेयरहाउस में हंगामा, पीडीएस संचालक व कर्मचारी आपस में भिड़े, नायब तहसीलदार ने संभाला मोर्चा

जिले में लगभग 553 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लगभग तीन लाख 21 हजार 80 हितग्राही परिवारों को सस्ते दर पर राशन वितरण किया जाता है। लेकिन पिछले दो माह से चावल की किल्लत की वजह से दिक्कतें बढ़ गई है। फरवरी माह समाप्त होने में सिर्फ चार दिन ही शेष बचे हुए हैं। इसके बाद भी शहरी क्षेत्र के अधिकांश पीडीएस दुकानों में पर्याप्त मात्रा में चावल का भंडारण नहीं किया गया है। इसी बात को लेकर शहरी क्षेत्र के पीडीएस संचालक मंगलवार को कोरबा स्थित वेयरहाउस गोदाम पहुंचे। उन्होंने दुकानों में चावल भंडारण की मांग की।