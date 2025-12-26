New Year Alert: नए साल के जश्न से पहले पुलिस की कड़ी चेतावनी, कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश...(photo-AI)
New Year Alert: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में धूमधाम के बीच पुलिस ने 31 दिसंबर और नए साल के अवसर पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुंडा और निगरानी बदमाशों को सख्त चेतावनी दी। बता दें की जैसे-जैसे साल 2025 अलविदा होने को है और नए साल का स्वागत नजदीक आ रहा है, कोरबा शहर में उत्सव की तैयारी और सरगर्मी तेज हो गई है। शहर के बड़े होटलों, लॉन और सार्वजनिक स्थलों में नए साल की धूमधाम से तैयारियां शुरू हो गई हैं।
सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने भी तैयारी तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर नगर कोतवाल मोतीलाल पटेल ने गुरुवार को शहर के गुंडा और निगरानी बदमाशों को थाने में तलब किया। उन्हें सख्त चेतावनी दी गई कि 31 दिसंबर और नए साल के अवसर पर यदि कोई हंगामा या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेगा, तो उसे कोई नहीं बख्शेगा और सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी।
नगर कोतवाल ने फरमान जारी किया कि इस दौरान सभी बदमाशों को पिछले पांच दिनों तक लगातार थाने में हाजिरी लगानी होगी और 31 दिसंबर को अपने-अपने घरों में शांति बनाए रखनी होगी। परेड और चेतावनी के दौरान पुलिस के अन्य अधिकारी और आरक्षक चंद्रकांत गुप्ता, सुनील राजपूत सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
शहर में नए साल के जश्न को लेकर उत्साह है, लेकिन पुलिस की सख्त निगरानी के चलते कोई अवांछित घटना होने की संभावना कम है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे उत्सव का आनंद शांति और नियमों के पालन के साथ मनाएं।
