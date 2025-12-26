New Year Alert: नए साल के जश्न से पहले पुलिस की कड़ी चेतावनी, कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश…

New Year Alert: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में धूमधाम के बीच पुलिस ने 31 दिसंबर और नए साल के अवसर पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुंडा और निगरानी बदमाशों को सख्त चेतावनी दी। बता दें की जैसे-जैसे साल 2025 अलविदा होने को है और नए साल का स्वागत नजदीक आ रहा है, कोरबा शहर में उत्सव की तैयारी और सरगर्मी तेज हो गई है। शहर के बड़े होटलों, लॉन और सार्वजनिक स्थलों में नए साल की धूमधाम से तैयारियां शुरू हो गई हैं।