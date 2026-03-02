CG Murder Case: खेत में इस हाल में मिला युवक का शव, गले पर धारदार हथियार के निशान… देखकर लोगों में मची खलबली

चेहरे और कपड़ों पर खून के छींटे मिले थे, ऐसे में पुलिस ने घटना की सूचना उसके परिजनों को दी तो मृतक की बहन खुशबू चौहान घटना स्थल पर पहुंची और पुलिस को बताई कि शनिवार की शाम उसका भाई गावं के दोस्तों के साथ दूसरे गांव जाकर खाना-पीना किया था, रात्रि लगभग 9-10 बजे उसने सड़क की ओर शोर-गुल की आवाज सुनी लेकिन ध्यान नहीं दी। ऐसे में रविवार को सुबह खेत में उसका शव रक्तरंजित हालत में मिला है।