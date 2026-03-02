चोरी के पैसों से दिल्ली-मनाली की सैर, महंगे कपड़े खरीदे… 5 चोरियों के मामले में दो नाबालिग समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

यहीं नहीं चोरी की राशि से प्रतिष्ठित कंपनियों का कपड़ा खरीदा। पैसे का इस्तेमाल नशे के लिए भी किया। पकड़े गए आरोपियों ने मानिकपुर क्षेत्र में भी एक मकान को निशाना बनाना स्वीकार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने लोहे का रॉड, एक दो पहिया वाहन और नकदी राशि बरामद किया है। आरोपी राजू दास को कोर्ट में पेश किया गया। यहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जबकि दो नाबालिक लडक़ों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।