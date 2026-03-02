2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

चोरी के पैसों से दिल्ली-मनाली की सैर, महंगे कपड़े खरीदे… 5 चोरियों के मामले में दो नाबालिग समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

Theft News: सीएसईबी और मानिकपुर चौकी क्षेत्र में पांच स्थानों पर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफांस किया है।

2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Khyati Parihar

Mar 02, 2026

दो नाबालिग समेत तीन आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

दो नाबालिग समेत तीन आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Theft News: सीएसईबी और मानिकपुर चौकी क्षेत्र में पांच स्थानों पर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफांस किया है। दो नाबालिक सहित तीन आरोपियों को पकड़ा है। गिरोह ने चोरी के रुपए से मौज-मस्ती किया। दिल्ली से मनाली तक का सैर किया।

पुलिस ने बताया कि फरवरी में सीएसईबी चौकी क्षेत्र में चार स्थानों पर चोरी की घटनाएं हुई थी। चोरों ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित बैटरी की दो दुकानों को निशाना बनाया था। दो मकानों में भी धावा बोला था। बैटरी की दुकान में चोरी रात के समय हुई थी, जब दुकान बंद था। जबकि मकान में ताला लगा हुआ था और गिरोह ने इसे निशाना बनाया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही थी। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही थी।

इस बीच पुलिस को फुटेज में एक संदिग्ध तस्वीर दिखाई दी। इस तस्वीर की पहचान राजू दास (19) से की गई, जो मानिकपुर चौकी अंतर्गत मुड़ामार में रहता है। पुलिस ने राजू दास को पकड़ लिया। उससे पूछताछ की गई। राजू ने दो नाबालिक लड़कों के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया। उसने टीपी नगर क्षेत्र में दो दुकान व दो मकानों को निशाना बनाना स्वीकार किया।

चोरी के पैसे से दिल्ली व मनाली की सैर

बताया कि उसका गिरोह उन्हीं दुकानों या मकानों को निशाना बनाता था, जिसका ताला आसानी से टूट जाता था। गिरोह दुकान या मकान से नकदी व सोने-चांदी की जेवरात ले जाता था। इसके अलावा कोई अन्य सामान की चोरी नहीं करता था। चोरी के रुपए से गिरोह मौज-मस्ती करता था। पकड़े गए दो नाबालिकों से पता चला कि उन्होंने चोरी किए गए रुपए से दिल्ली व मनाली तक का सफर किया।

यहीं नहीं चोरी की राशि से प्रतिष्ठित कंपनियों का कपड़ा खरीदा। पैसे का इस्तेमाल नशे के लिए भी किया। पकड़े गए आरोपियों ने मानिकपुर क्षेत्र में भी एक मकान को निशाना बनाना स्वीकार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने लोहे का रॉड, एक दो पहिया वाहन और नकदी राशि बरामद किया है। आरोपी राजू दास को कोर्ट में पेश किया गया। यहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जबकि दो नाबालिक लडक़ों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Mar 2026 05:01 pm

Published on:

02 Mar 2026 05:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / चोरी के पैसों से दिल्ली-मनाली की सैर, महंगे कपड़े खरीदे… 5 चोरियों के मामले में दो नाबालिग समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Murder Case: खेत में इस हाल में मिला युवक का शव, गले पर धारदार हथियार के निशान… देखकर लोगों में मची खलबली

Crime News
कोरबा

एक करोड़ की ठगी… डॉल्फिन पावर के दो डायरेक्टर फरार, स्थायी वारंट के बाद भी गिरफ्तारी नहीं, जानें पूरा मामला

ठगी (photo-patrika)
कोरबा

कोरबा में दर्दनाक हादसा: जेसीबी की टक्कर से गिरी बाउंड्रीवाल, मलबे में दबकर मासूम की मौत, 2 गंभीर

मौत, PC- Patrika
कोरबा

इंजेक्शन लगते ही बच्ची चली गई कोमा में, चार दिन बाद मौत, सर्दी-बुखार से थी पीड़ित

korba news
कोरबा

प्रदेश में 3 चक्रवाती सिस्टम सक्रिय, गरज-चमक संग बारिश से रबी फसल पर मंडराया खतरा, आगे कैसा रहेगा मौसम?

IMD Rain Alert
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.