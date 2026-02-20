झोलाछाप डॉक्टर की झाड़ियों में मिली लाश, सिर में गंभीर चोट के निशान, हत्या की आशंका

पुलिस मौके पर पहुंची और स्थल निरीक्षण के बाद शव से कपड़ा हटा कर ग्रामीणों से उसकी पहचान कराई, इससे उसकी पहचान बेहरापाली निवासी सत्यानंद प्रधान (40 वर्ष) झोलाछाप डॉक्टर के रूप में हुई, जिससे इसकी सूचना उसके परिजनों को दी गई। इस दौरान परिजन मौके पर पहुंचे तो उनका कहना था कि बुधवार की शाम को अपने बाइक से घर से निकला था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। पुलिस ने पंचनामा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा, जहां मर्ग कायम कर पीएम उपरांत शव परिजनो को सौंप दिया है।