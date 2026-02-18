Big Shutdown: बिजली गुल! 6 घंटे तक इस जिले में नहीं रहेगी लाइट, 28 इलाके होंगे प्रभावित…

Big Shutdown: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए चल रहे मेंटेनेंस कार्य के चलते बुधवार को करीब साढ़े छह घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली विभाग के अनुसार 33/11 केवी उपकेंद्र मिठ्ठूमुड़ा में स्थापित पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक सप्लाई बंद रखी जाएगी।