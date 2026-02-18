18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

Big Shutdown: बिजली गुल! 6 घंटे तक इस जिले में नहीं रहेगी लाइट, 28 इलाके होंगे प्रभावित…

Big Shutdown: रायगढ़ शहर में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए चल रहे मेंटेनेंस कार्य के चलते बुधवार को करीब साढ़े छह घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

रायगढ़

image

Shradha Jaiswal

Feb 18, 2026

बिजली गुल! 6 घंटे तक इस जिले में नहीं रहेगी लाइट(photo-patrika)

बिजली गुल! 6 घंटे तक इस जिले में नहीं रहेगी लाइट(photo-patrika)

Big Shutdown: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए चल रहे मेंटेनेंस कार्य के चलते बुधवार को करीब साढ़े छह घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली विभाग के अनुसार 33/11 केवी उपकेंद्र मिठ्ठूमुड़ा में स्थापित पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक सप्लाई बंद रखी जाएगी।

विभाग ने बताया कि मिठ्ठूमुड़ा सब स्टेशन से निकलने वाले तीन फीडरों से जुड़े 28 से अधिक इलाकों में शटडाउन का असर पड़ेगा। इससे शहर के दूसरे हिस्से के लगभग सभी प्रमुख मोहल्लों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी।

Big Shutdown: ये इलाके रहेंगे प्रभावित

मिठ्ठूमुड़ा दुर्गा चौक, झोपड़ी पारा, हीरानगर, कालिंदी प्राइड्स, कालिंदी कुंज कॉलोनी, एफसीआई गोदाम, गुरु घासीदास नगर, जेवीजी छाया कॉलोनी, मिशनरी शांति दान क्षेत्र। इसके अलावा मिठ्ठूमुड़ा दुर्गा चौक से राजीव नगर रोड (दोनों ओर), दर्री तालाब एरिया, कृष्णा नगर, ईरानी मोहल्ला, राजीव नगर क्षेत्र भी प्रभावित रहेगा।

मिठ्ठूमुड़ा बोरा गोदाम, गोगा मंदिर चौक, कान्हा हॉस्पिटल, पुराना बस स्टैंड, जुटमिल थाना क्षेत्र के साथ ही जुटमिल झोपड़ी पारा, कैदीमुड़ा, विश्वासगढ़ चर्च, बाजीराव पारा, मौदहा पारा, पटेल कॉलोनी, कल्याण कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी और पाइप फैक्ट्री क्षेत्र में भी निर्धारित समय तक बिजली बंद रहेगी।

समय में हो सकता है बदलाव

बिजली विभाग ने स्पष्ट किया है कि कार्य की प्रगति के अनुसार शटडाउन की अवधि में बदलाव संभव है। नागरिकों से अपील की गई है कि आवश्यक कार्य पहले ही निपटा लें और बिजली से संबंधित उपकरणों को सावधानीपूर्वक उपयोग में लें। मेंटेनेंस कार्य पूरा होने के बाद आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Feb 2026 11:43 am

Published on:

18 Feb 2026 11:40 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Big Shutdown: बिजली गुल! 6 घंटे तक इस जिले में नहीं रहेगी लाइट, 28 इलाके होंगे प्रभावित…

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 LIVE
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Road Accident: बेकाबू ट्रेलर की ठोकर से पिता-पुत्र की मौत, इलाज कराने रायगढ़ जा रहे थे, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Road-accident
रायगढ़

CG Accident:अस्पताल जा रहे पिता-पुत्र को ट्रक ने रौंदा, दोनों की मौके पर मौत

Road accident
newsupdate

CG Crime: 20 पैकेट गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार, ओडिशा से लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की थी तैयारी

72 किलो से ज्यादा गांजा जब्त (पत्रिका - फोटो)
रायगढ़

Raigarh Carbon Plant Accident: पिता-पुत्र और 9 माह की मासूम समेत 4 की मौत, अस्पताल में गूंजती रहीं चीखें, FIR वापस लेने का दबाव

मौत (File Photo)
रायगढ़

Coal supply controversy: कोयले में मिलावट का खेल! मौदा प्लांट की सप्लाई में छाई की घालमेल, वायरल वीडियो के बाद भी कार्रवाई नहीं

कोयले में मिलावट का खेल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.