Road Accident: बेकाबू ट्रेलर की ठोकर से पिता-पुत्र की मौत, इलाज कराने रायगढ़ जा रहे थे, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

घटना के बाद सड़क पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इसे देख आसपास के लोगों ने तत्काल पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। इससे मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पिता-पुत्र के शव को मरच्यूरी में रखते हुए उसकी पत्नी व बच्चे को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। वहीं कुछ ही देर बाद परिजनों के अस्पताल पहुुंचने पर पूंजीपथरा पुलिस ने मर्ग कायम कर पीएम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।