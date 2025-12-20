कलयुगी पिता बना हैवान… पत्नी से जबरदस्ती संबंध बनाने के बाद नाबालिग बेटी के साथ किया दुष्कर्म, FIR दर्ज

इस दौरान 13 वर्षीय नाबालिग बेटी को घर में अकेली पाकर कलयुगी पिता की नियत बिगड़ गई। वहीँ आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पीड़िता ने घटना के बाद अपनी मां को रात में आपबीति सुनाई। ये सारे चीजे होने के बाद सुबह पीड़िता और उसकी मां ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।