कोरबा

कलयुगी पिता बना हैवान… पत्नी से जबरदस्ती संबंध बनाने के बाद नाबालिग बेटी के साथ किया दुष्कर्म, FIR दर्ज

CG Crime News: कलयुगी पिता ने हैवानित की हदें पार कर दी। पहले अपनी पत्नी के साथ दबावपूर्वक संबंध बनाने की कोशिश करता रहा जिससे परेशान हो कर पत्नी घर से चली गयी।

कोरबा

image

Shradha Jaiswal

Dec 20, 2025

कलयुगी पिता बना हैवान... पत्नी से जबरदस्ती संबंध बनाने के बाद नाबालिग बेटी के साथ किया दुष्कर्म, FIR दर्ज

कलयुगी पिता बना हैवान... पत्नी से जबरदस्ती संबंध बनाने के बाद नाबालिग बेटी के साथ किया दुष्कर्म, FIR दर्ज(photo-patrika)

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक ऐसा हैवानियत वाला मामला सामने आ रहा है जिससे सुनकर आप सभी के होश उड़ जायेंगे। बता दें की कोरबा में एक कलयुगी पिता ने हैवानित की हदें पार कर दी। पहले अपनी पत्नी के साथ दबावपूर्वक संबंध बनाने की कोशिश करता रहा जिससे परेशान हो कर पत्नी घर से चली गयी।

CG Crime News: जानें पूरा मामला

जिसके बाद हैवान पिता ने नाबालिग बेटी को अकेला पाकर उसकी नियत बिगड़ गई। पूरा मामला पसान थाना क्षेत्र की है। आपको बता दें की ग्राम अमझर में आोरपी की पत्नी दबावपूर्वक संबंध बनाने की जिद से परेशान थी। जिससे परेशान हो कर वह अपने रिश्तेदार के घर गई थी।

इस दौरान 13 वर्षीय नाबालिग बेटी को घर में अकेली पाकर कलयुगी पिता की नियत बिगड़ गई। वहीँ आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पीड़िता ने घटना के बाद अपनी मां को रात में आपबीति सुनाई। ये सारे चीजे होने के बाद सुबह पीड़िता और उसकी मां ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

20 Dec 2025 12:08 pm

