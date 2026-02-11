मैंने पिता को मार दिया है… Youtuber बेटी ने हंसिया से वार कर उतारा मौत के घाट, इस वजह से दिया खौफनाक वारदात को अंजाम

जानकारी के मुताबिक गीता अपनी मां और बहनों के साथ पुरानी बस्ती, कोरबा में रहती थी, जबकि उसके पिता अशोक केंवट रलिया गांव में अकेले रहते थे। पारिवारिक कारणों से दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से अनबन चल रही थी और एक-दूसरे के घर आना-जाना भी बंद था। बताया जा रहा है कि मृतक पिता अपनी पत्नी और बेटी के चरित्र को लेकर अक्सर आरोप लगाते थे, जिससे घर में तनाव की स्थिति बनी रहती थी। हाल ही में गीता जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने के सिलसिले में गांव आई थी और अपने बड़े पिता के घर ठहरी हुई थी। इसी दौरान उसने इस वारदात को अंजाम दिया।