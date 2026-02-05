CG Mine Accident: कोयला खदान में बड़ा हादसा, 170 फीट गहरी खाई में गिरने से ग्रामीण की मौत

170 फीट नीचे गिरने से ग्रामीण की मौत (photo source- Patrika)
CG Mine Accident: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में SECL की मानिकपुर कोयला खदान में बुधवार सुबह एक दुखद हादसा हुआ। खदान के प्रतिबंधित इलाके में घुसे एक आदमी की 170 फुट गहरी खाई में गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि मरने वाला कोयला चोरी करने के इरादे से खदान में घुसा था। इस घटना ने एक बार फिर SECL के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मानिकपुर खदान के पास कुदारी गांव के रहने वाले भगत कुमार मरावी (42) दोपहर के समय खदान में घुसे थे। चश्मदीदों और सूत्रों का कहना है कि वह कोयला चुराने के इरादे से खदान की गहराई में उतरने की कोशिश कर रहे थे। वह फिसल गए और लगभग 170 फीट नीचे एक गड्ढे में गिर गए। गिरने से उन्हें गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
इस हादसे के बाद SECL मैनेजमेंट की सुरक्षा तैयारियों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मानिकपुर खदान के आस-पास रापाखरा, कुदरी, ढेलवाडीह, दादर मानिकपुर और भिलाई खुर्द जैसे गांव हैं, जहां रोज़ कोयला चोरी की शिकायतें आती हैं। ऐसी भी खबरें आई हैं कि चोरी का कोयला आस-पास के खाने-पीने की दुकानों, होटलों और बस्तियों में कम दामों पर बेचा जा रहा है। सवाल यह उठता है कि सिक्योरिटी गार्ड, बाउंड्री वॉल और निगरानी के दावों के बावजूद लोग इतनी आसानी से प्रतिबंधित इलाके में कैसे घुस पा रहे हैं?
CG Mine Accident: घटना की जानकारी मिलने पर मानिकपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोरबा CSP प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि खदान गिरने से एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। परिवार वालों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
कोरबा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग