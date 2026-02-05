CG Mine Accident: कोयला खदान में बड़ा हादसा, 170 फीट गहरी खाई में गिरने से ग्रामीण की मौत

इस हादसे के बाद SECL मैनेजमेंट की सुरक्षा तैयारियों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मानिकपुर खदान के आस-पास रापाखरा, कुदरी, ढेलवाडीह, दादर मानिकपुर और भिलाई खुर्द जैसे गांव हैं, जहां रोज़ कोयला चोरी की शिकायतें आती हैं। ऐसी भी खबरें आई हैं कि चोरी का कोयला आस-पास के खाने-पीने की दुकानों, होटलों और बस्तियों में कम दामों पर बेचा जा रहा है। सवाल यह उठता है कि सिक्योरिटी गार्ड, बाउंड्री वॉल और निगरानी के दावों के बावजूद लोग इतनी आसानी से प्रतिबंधित इलाके में कैसे घुस पा रहे हैं?