पति की संदिग्ध मौत, परिजनों ने पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या का लगाया आरोप, जानें पूरा मामला…

दिलेश्वर और 30 वर्षीय राजकुमारी की शादी 12 साल पहले हुई थी। उनकी दो संतानें हैं – 12 साल का बेटा और 10 साल की बेटी। पिछले डेढ़ साल से पति-पत्नी के बीच चरित्र शंका और विवाद चल रहा था। विवाद के कारण दिलेश्वर एक महीने पहले अपने गृहग्राम नवागढ़ थाना क्षेत्र के हीरागढ़ चले गए थे।