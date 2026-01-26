CG Suicide Attempt: रिपब्लिक डे पर कलेक्ट्रेट में हड़कंप, सिपाही ने जहर खाकर की आत्महत्या की कोशिश, जानें मामला

सिपाही के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने सुसाइड करने की वजहें बताई हैं। खबरों के मुताबिक, कुछ दिन पहले महिला सिपाहियों ने डिस्ट्रिक्ट कमांडर के खिलाफ विशाखा कमेटी में शिकायत की थी, जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। इस हरकत से आहत होकर सिपाही संतोष पटेल ने सोमवार को सुसाइड करने की कोशिश की। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।