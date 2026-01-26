CG Suicide Attempt: रिपब्लिक डे पर कलेक्ट्रेट में हड़कंप, सिपाही ने जहर खाकर की आत्महत्या की कोशिश, जानें मामला

नगर सैनिक ने की आत्महत्या की कोशिश (photo source- Patrika)
CG Suicide Attempt: छत्तीसगढ़ के कोरबा कलेक्ट्रेट में रिपब्लिक डे के दिन उस समय हंगामा मच गया जब एक सिपाही संतोष पटेल ने सुसाइड करने की कोशिश की। सिपाही ने कैंपस में ही जहर खा लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। आस-पास के लोगों ने उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
सिपाही के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने सुसाइड करने की वजहें बताई हैं। खबरों के मुताबिक, कुछ दिन पहले महिला सिपाहियों ने डिस्ट्रिक्ट कमांडर के खिलाफ विशाखा कमेटी में शिकायत की थी, जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। इस हरकत से आहत होकर सिपाही संतोष पटेल ने सोमवार को सुसाइड करने की कोशिश की। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।
CG Suicide Attempt: सिपाही के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने डिविजनल कमांडर और कोरबा कमांडेंट पर परेशान करने का आरोप लगाया है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। बता दें कि इससे पहले राजनांदगांव के एक सिपाही ने भी सुसाइड कर लिया था।
