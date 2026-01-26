26 जनवरी 2026,

सोमवार

कोरबा

CG News: नगर सेना के जवान ने कलेक्ट्रेट परिसर में खाया जहर, मचा हड़कंप

CG News: नगर सेना के जवान संतोष पटेल ने आत्महत्या की कोशिश की। जवान ने परिसर में ही जहर सेवन कर लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई।

कोरबा

image

Love Sonkar

Jan 26, 2026

CG News: नगर सेना के जवान ने कलेक्ट्रेट परिसर में खाया जहर, मचा हड़कंप

नगर सेना के जवान ने कलेक्ट्रेट परिसर में खाया जहर (Photo Patrika)

CG News: कोरबा कलेक्ट्रेट में गणतंत्र दिवस पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक नगर सेना के जवान संतोष पटेल ने आत्महत्या की कोशिश की। जवान ने परिसर में ही जहर सेवन कर लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। आसपास मौजूद लोग तत्काल उसे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लेकर आए, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है।

जवान के पास से सुसाइड नोट बरामद किया गया है। इसमें आत्मघाती कदम के कारणों का जिक्र है। जानकारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले जिला सेनानी के खिलाफ महिला सैनिकों ने विशाखा समिति में शिकायत की थी। जिसके बाद उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इस कार्रवाई से आहत होकर जवान संतोष पटेल ने सोमवार को यह आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस और प्रशासन के अफसर मौके पर मौजूद हैं।

आत्महत्या का प्रयास करने वाले जवान संतोष पटेल के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें उसने डिविजनल कमांडेड और कोरबा कमांडेंट पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं।

26 Jan 2026 11:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CG News: नगर सेना के जवान ने कलेक्ट्रेट परिसर में खाया जहर, मचा हड़कंप

कोरबा

छत्तीसगढ़

