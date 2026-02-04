गला रेतने के बाद युवक ने की आत्महत्या, प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत, पुलिस हर पहलू से कर रही जांच…

बताया जा रहा है कि युवती के लापता होने की सूचना पहले ही उसके स्वजनों द्वारा पुलिस को दी जा चुकी थी और उसकी तलाश जारी थी। इसी दौरान यह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। घटना की सूचना मिलते ही उरगा थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेमप्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस फिलहाल युवती के बयान का इंतजार कर रही है, जिससे पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके।