4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

गला रेतने के बाद युवक ने की आत्महत्या, प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत, पुलिस हर पहलू से कर रही जांच…

CG News: बिलासपुर से भागकर कोरबा पहुंचे एक युवक ने पहले युवती के गले पर चाकू से हमला किया, फिर खुद का गला काटकर आत्महत्या कर ली।

2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Shradha Jaiswal

Feb 04, 2026

गला रेतने के बाद युवक ने की आत्महत्या, प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत, पुलिस हर पहलू से कर रही जांच...(photo-patrika)

गला रेतने के बाद युवक ने की आत्महत्या, प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत, पुलिस हर पहलू से कर रही जांच...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र में प्रेमप्रसंग से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बिलासपुर से भागकर कोरबा पहुंचे एक युवक ने पहले युवती के गले पर चाकू से हमला किया, फिर खुद का गला काटकर आत्महत्या कर ली। गंभीर रूप से घायल युवती ने हिम्मत दिखाते हुए वीडियो कॉल कर स्वजनों को अपनी लोकेशन भेजी, जिससे पुलिस को घटना की जानकारी मिली।

CG News: मंगलवार रात से थे दोनों लापता

जानकारी के मुताबिक, दोनों मंगलवार रात करीब 9 बजे से लापता थे। रात करीब 11:30 बजे भारतमाला रोड से लगे सन्डैल नाला के पास पुल के नीचे युवक और युवती खून से लथपथ हालत में पड़े मिले। मृतक युवक की पहचान शुभम नायडू (28 वर्ष) निवासी बिलासपुर के रूप में हुई है, जो शादीशुदा था। वहीं युवती की उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है, जो कश्यप कॉलोनी, सरकंडा (बिलासपुर) की रहने वाली है।

वीडियो कॉल कर भेजी लोकेशन, 112 ने बचाई जान

घटना के बाद गंभीर रूप से घायल युवती ने साहस दिखाते हुए 112 पर कॉल किया और स्वजनों को वीडियो कॉल कर अपनी लोकेशन भेजी। लोकेशन मिलते ही 112 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोरबा पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं युवती की हालत गंभीर होने के चलते उसे तत्काल बिलासपुर रेफर किया गया, जहां उसकी स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है।

पहले से दर्ज थी गुमशुदगी की रिपोर्ट

बताया जा रहा है कि युवती के लापता होने की सूचना पहले ही उसके स्वजनों द्वारा पुलिस को दी जा चुकी थी और उसकी तलाश जारी थी। इसी दौरान यह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। घटना की सूचना मिलते ही उरगा थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेमप्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस फिलहाल युवती के बयान का इंतजार कर रही है, जिससे पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Feb 2026 12:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / गला रेतने के बाद युवक ने की आत्महत्या, प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत, पुलिस हर पहलू से कर रही जांच…
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

पति की संदिग्ध मौत, परिजनों ने पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या का लगाया आरोप

पति की संदिग्ध मौत, परिजनों ने पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या का लगाया आरोप, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
कोरबा

Breaking News: नाली के पास मिला मानव भ्रूण, देखकर इलाके में मची खलबली, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

Crime News
कोरबा

Husband Murdered: बिस्तर पर पड़ा था पति… पत्नी ने कीटनाशक पिलाकर की हत्या, ऐसे हुआ मामले का खुलासा

पत्नी ने पति को कीटनाशक पिलाकर मार-डाला (photo source- Patrika)
कोरबा

Breaking News: 50 हजार की रिश्वत लेते बिजली विभाग का सहायक अभियंता रंगे हाथों गिरफ्तार, मचा हड़कंप

50 हजार की रिश्वत लेते विद्युत विभाग का सहायक अभियंता गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा

CG News: नगर सेना के जवान ने कलेक्ट्रेट परिसर में खाया जहर, मचा हड़कंप

CG News: नगर सेना के जवान ने कलेक्ट्रेट परिसर में खाया जहर, मचा हड़कंप
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.