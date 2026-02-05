Crime News: युवती के गले पर चाकू से हमला, फिर युवक ने खुद का गला रेतकर दी जान, पहले से शादीशुदा था मृतक

घटना में मृत युवक की पहचान बिलासपुर सरकंडा निवासी शुभम नायडू (28) के रूप में की गई है। वहीं गंभीर रूप से घायल युवती निशा उर्फ प्रतीक्षा (22) भी बिलासपुर के सरकंडा कश्यप कॉलोनी की रहने वाली है। दोनों मंगलवार की रात करीब नौ बजे बिलासपुर से लापता हो गए थे। इसके बाद देर रात उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम संडैल नाला के पास यह घटना हुई। संभावना जताई जा रही है कि यहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद शुभम नायडू ने पहले निशा के गले पर चाकू से वार किया और फिर खुद के गले को चाकू से रेत लिया। अधिक खून बहने के कारण युवक की मौत हो गई।