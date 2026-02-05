5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

Crime News: युवती के गले पर चाकू से हमला, फिर युवक ने खुद का गला रेतकर दी जान, पहले से शादीशुदा था मृतक

Crime News: कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम संडैल में मंगलवार की देर रात एक सनसनीखेज घटना हुई। कथित तौर पर प्रेम-प्रसंग के चलते एक युवक ने पहले युवती के गले पर चाकू से हमला किया और इसके बाद खुद का गला रेतकर जान दे दी। युवक-युवती को लहूलुहान हालत में मेडिकल कॉलेज [&hellip;]

2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Khyati Parihar

Feb 05, 2026

Crime News

Crime (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Crime News: कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम संडैल में मंगलवार की देर रात एक सनसनीखेज घटना हुई। कथित तौर पर प्रेम-प्रसंग के चलते एक युवक ने पहले युवती के गले पर चाकू से हमला किया और इसके बाद खुद का गला रेतकर जान दे दी। युवक-युवती को लहूलुहान हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा लाया गया। जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं युवती की हालत गंभीर है। युवती की हालत को देखते हुए उसे बिलासपुर रेफर कर दिया गया है।

घटना में मृत युवक की पहचान बिलासपुर सरकंडा निवासी शुभम नायडू (28) के रूप में की गई है। वहीं गंभीर रूप से घायल युवती निशा उर्फ प्रतीक्षा (22) भी बिलासपुर के सरकंडा कश्यप कॉलोनी की रहने वाली है। दोनों मंगलवार की रात करीब नौ बजे बिलासपुर से लापता हो गए थे। इसके बाद देर रात उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम संडैल नाला के पास यह घटना हुई। संभावना जताई जा रही है कि यहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद शुभम नायडू ने पहले निशा के गले पर चाकू से वार किया और फिर खुद के गले को चाकू से रेत लिया। अधिक खून बहने के कारण युवक की मौत हो गई।

इधर घायल अवस्था में युवती ने किसी तरह मोबाइल से अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी और लोकेशन भेजी। इसके बाद उसने डायल 112 पर कॉल कर मदद मांगी। सूचना पर डायल 112 और उरगा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। नेशनल हाइवे के पास संडैल नाला के किनारे युवक और युवती लहूलुहान हालत में मिले। मौके पर एक बाइक भी बरामद हुई है। जिससे लग रहा है कि दोनों इसी बाइक से कोरबा पहुंचे थे। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक जांच भी कराई है। मृत युवक के परिजनों को घटना की सूचना दी गई है और आगे की जांच जारी है।

युवक पहले से था शादीशुदा

पुलिस जांच में पता चला है कि मृत युवक शुभम नायडू पहले से शादीशुदा था। युवक का अपनी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर पहले से ही अनबन था। उसकी एक बच्ची भी है। वहीं निशा उर्फ प्रतीक्षा के लापता होने के बाद उनके परिजनों ने बिलासपुर पुलिस में गुमशुदगी की सूचना भी दर्ज कराई थी।

उरगा थाना क्षेत्र के संडैल में हुई घटना में एक युवक की मौत हुई है और युवती गंभीर रूप से घायल है। युवती ने इशारों में बताया है कि पहले उसके साथी युवक ने उस पर चाकू से हमला किया है और फिर खुद का गला भी रेत लिया है। फिलहााल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। - लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कोरबा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

05 Feb 2026 10:15 am

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Crime News: युवती के गले पर चाकू से हमला, फिर युवक ने खुद का गला रेतकर दी जान, पहले से शादीशुदा था मृतक

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Crime: युवती के गले पर चाकू से हमला, फिर खुद का गला रेता, मौत

CG Crime: युवती के गले पर चाकू से हमला, फिर खुद का गला रेता, मौत
कोरबा

गला रेतने के बाद युवक ने की आत्महत्या, प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत, पुलिस हर पहलू से कर रही जांच…

गला रेतने के बाद युवक ने की आत्महत्या, प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत, पुलिस हर पहलू से कर रही जांच...(photo-patrika)
कोरबा

पति की संदिग्ध मौत, परिजनों ने पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या का लगाया आरोप

पति की संदिग्ध मौत, परिजनों ने पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या का लगाया आरोप, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
कोरबा

Breaking News: नाली के पास मिला मानव भ्रूण, देखकर इलाके में मची खलबली, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

Crime News
कोरबा

Husband Murdered: बिस्तर पर पड़ा था पति… पत्नी ने कीटनाशक पिलाकर की हत्या, ऐसे हुआ मामले का खुलासा

पत्नी ने पति को कीटनाशक पिलाकर मार-डाला (photo source- Patrika)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.