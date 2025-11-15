CG News: शहर में मांस-मटन विक्रय पर बड़ी कार्रवाई, 8-10 दुकानों को किया सील, जानें वजह…

बता दे कि बीती रात गुरुवार को एक बछड़े को धारदार हथियार से घायल करने के बाद मामला भाटापारा में काफी गर्म हो गया है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने गंभीरता पूर्वक करवाई की। तहसीलदार यशवंत राज के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम ने मौके पर जाकर कार्यवाही को अंजाम दिया। बता दें की काफी समय से शहर के विभिन्न स्थानों में खुले रूप से मांस मटन की दुकान लग रही थी और क्रय विक्रय हो रहा था, जिससे लोग परेशान थे।