Administration in action: समिति प्रबंधक और ऑपरेटर हड़ताल पर, एसडीएम और तहसीलदार ने उपार्जन केंद्रों का तुड़वाया ताला

बैकुंठपुर। जिला प्रशासन 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी की तैयारी में जुटा हुआ है। समिति प्रबंधकों और कम्प्यूटर ऑपरेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के कारण उपार्जन केंद्रों में लगे ताले को तोडऩे (Administration in action) की कार्रवाई शुरु की गई है। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति जामपारा में लगे ताला को एसडीएम उमेश पटेल व तहसीलदार अमृता सिंह की मौजूदगी में तोड़ा गया। इस दौरान राजस्व अधिकारी, पुलिस बल की मौजूदगी में पंचनामा के बाद कार्रवाई की गई। साथ ही ताला तोडऩे के बाद समिति कार्यालय की औपचारिक जांच कर दस्तावेजों के सुरक्षित रखने निर्देश दिए गए।