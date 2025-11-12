SDM caught illegal paddy: महिला एसडीएम ने फिल्मी स्टाइल में पीछा कर पिकअप को पकड़ा, 259 बोरा अवैध धान जब्त

बैकुंठपुर। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 2025-26 में प्रशासनिक अमला एलर्ट मोड पर है। कोरिया में मंगलवार रात 2 गोदाम में छापामार कार्रवाई कर 219 बोरा अवैध धान जब्त किया गया है। वहीं महिला एसडीएम ने एमसीबी जिले के केल्हारी में पिकअप में लदा 40 बोरी अवैध धान जब्त किया। दोनों जिले में कुल 259 बोरा धान की जब्ती की गई। एसडीएम ने फिल्मी स्टाइल में अपने वाहन से पीछा कर पिकअप में लदा धान (SDM caught illegal paddy) पकड़ा। दोनों ही मामले में प्रशासन ने संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की है। गौरतलब है कि 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी। उससे पहले अंतरराज्यीय और अंतर जिला बेरियर लगाकर 24 घंटे चौकसी करने टीम की ड्यूटी लगाई गई है।