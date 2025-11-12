Patrika LogoSwitch to English

SDM caught illegal paddy: महिला एसडीएम ने फिल्मी स्टाइल में पीछा कर पिकअप को पकड़ा, 259 बोरा अवैध धान जब्त

SDM caught illegal paddy: कोरिया और एमसीबी जिले में प्रशासन ने मारा छापा, कोरिया में 2 गोदाम में छापा मार कर 219 बोरी और मनेंद्रगढ़ में पिकअप सहित 40 बोरी धान जब्त, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से पहले कार्रवाई

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 12, 2025

SDM caught illegal paddy

SDM chased Pickup (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 2025-26 में प्रशासनिक अमला एलर्ट मोड पर है। कोरिया में मंगलवार रात 2 गोदाम में छापामार कार्रवाई कर 219 बोरा अवैध धान जब्त किया गया है। वहीं महिला एसडीएम ने एमसीबी जिले के केल्हारी में पिकअप में लदा 40 बोरी अवैध धान जब्त किया। दोनों जिले में कुल 259 बोरा धान की जब्ती की गई। एसडीएम ने फिल्मी स्टाइल में अपने वाहन से पीछा कर पिकअप में लदा धान (SDM caught illegal paddy) पकड़ा। दोनों ही मामले में प्रशासन ने संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की है। गौरतलब है कि 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी। उससे पहले अंतरराज्यीय और अंतर जिला बेरियर लगाकर 24 घंटे चौकसी करने टीम की ड्यूटी लगाई गई है।

धान उपार्जन व्यवस्था को व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाए रखने जिला प्रशासन की निगरानी एवं औचक निरीक्षण की कार्रवाई जारी है। कोरिया में मंडी सचिव के नेतृत्व में बैकुंठपुर स्थित सिद्धि विनायक ट्रेडर्स के गोदाम का निरीक्षण किया गया। इस दौरान गोदाम में 175 बोरा धान (SDM caught illegal paddy) बिना किसी वैध दस्तावेज के अवैध रूप से भंडारण पाया गया।

मामले में स्टॉक संबंधी खरीदी-बिक्री विवरण, घोषणापत्र एवं परिवहन अभिलेख प्रस्तुत करने मांगा गया। लेकिन कोई भी प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर मंडी अधिनियम के अंतर्गत जब्ती की कार्रवाई की गई। वहीं बैकुंठपुर महलपारा में सिद्धांत गुप्ता व दुर्गा प्रसाद गुप्ता की दुकान-गोदाम का निरीक्षण करने पर 44 बोरी धान बिना वैध दस्तावेज के पाया गया।

दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर धान को भी जब्त किया गया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध भंडारण, परिवहन एवं धान की अवैध खपत (SDM caught illegal paddy) पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ऐसी अनियमितताओं में संलिप्त पाए जाने वाले दोषियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

SDM caught illegal paddy: महिला एसडीएम ने पिकअप को दौड़ाकर पकड़ा

एमसीबी जिले के केल्हारी में पदस्थ एसडीएम इंदिरा मिश्रा (SDM caught illegal paddy) ने बुधवार को अवैध धान खपाने की आशंका पर पिकअप को फिल्मी स्टाइल में पीछा कर पकड़ा। जांच करने पर पिकअप में 40 बोरी अवैध धान बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि घुटरा-सलवा मोड़ के पास संदिग्ध पिकअप का पीछा करना शुरु किया।

इस दौरान पिकअप को पकडक़र चालक से पूछताछ करने पर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। मामले में पिकअप सहित धान को जब्त कर चैनपुर धान उपार्जन केंद्र को सौंपा गया है।

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Nov 2025 07:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / SDM caught illegal paddy: महिला एसडीएम ने फिल्मी स्टाइल में पीछा कर पिकअप को पकड़ा, 259 बोरा अवैध धान जब्त

