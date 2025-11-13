ACB raid: 15 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार आरईएस का SDO निकला करोड़ों का आसामी, मिले कैश, 52 लाख के एफडी समेत…

अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के प्रेमनगर आरईएस विभाग में पदस्थ एसडीओ ऋषिकांत तिवारी को एक किसान से 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते एसीबी की टीम (ACB raid) ने बुधवार की देर शाम रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। एसीबी की टीम ने उसके घर भी खंगाले। इस दौरान वहां 2 लाख 27 हजार रुपए कैश, 52 लाख की एफडी, सोने-चांदी के जेवर, जमीनों के कागजात, बैंक खाते और बीमा योजनाओं में भी लाखों रुपए जमा पाए गए। एसीबी की टीम उसके और डिटेल निकाल रही है। वहीं टीम ने उसे गुरुवार को सूरजपुर न्यायालय में पेश किया।