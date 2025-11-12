Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

ACB arrested SDO: एसीबी ने आरईएस के एसडीओ को 15 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

ACB arrested SDO: तालाब का बिल पास करने के एवज में किसान से रिश्वत ले रहा था अधिकारी, एसीबी से की गई थी मामले की शिकायत, योजना बनाकर एसीबी ने दबोचा

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 12, 2025

ACB arrested SDO

ACB arrested RES department SDO (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के प्रेमनगर में आरईएस विभाग में पदस्थ एसडीओ को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बुधवार की देर शाम 7 बजे 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार (ACB arrested SDO) किया है। एसडीओ ने एक किसान से रिश्वत की डिमांड की थी। इसकी शिकायत किसान ने एसीबी सरगुजा की टीम से की थी। मामले की पुष्टि करने के बाद योजना बनाकर एसीबी की टीम ने छापा मारकर उसे रिश्वत की रकम के साथ दबोच लिया।

प्रेमनगर विकासखंड के ग्राम नवापारा खुर्द निवासी दिगंबर सिंह ने मछली पालन के लिए तालाब बनवाने मत्स्य विभाग में आवेदन किया था। उसे तालाब निर्माण की स्वीकृति मिल गई थी। तालाब निर्माण कराने के बाद उसका बिल 1 लाख 82 हजार रुपए पास का काम आरईएस विभाग में पदस्थ एसडीओ ऋषिकांत तिवारी (ACB arrested SDO) को करना था।

मूल्यांकन के बदले एसडीओ ने किसान से 15 हजार रुपए की डिमांड की थी। इसकी शिकायत किसान ने एसीबी अंबिकापुर की टीम से की थी। इसकी पुष्टि एसीबी की टीम (ACB arrested SDO) ने करने के बाद उसे रंगे हाथों पकडऩे की योजना बनाई।

ACB arrested SDO: रंगे हाथों किया गिरफ्तार

योजना के अनुसार एसीबी की टीम ने प्रार्थी दिगंबर से कहकर एसडीओ को बुधवार की शाम अपने घर पर बुलवाया। इधर एसीबी की टीम (ACB arrested SDO) ने उसे केमिकल लगे 15 हजार रुपए उसे देने के लिए दिए थे। शाम करीब 7 बजे एसडीओ दिगंबर के घर पहुंचा। उसने जैसे ही पैसे लिए, वहां पहले से तैनात एसीबी की टीम ने उसे रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

1 महीने पहले ही हुआ था प्रमोशन

बताया जा रहा है कि आरोपी ऋषिकांत तिवारी को एक माह पूर्व ही एसडीओ (ACB arrested SDO) के पद पर प्रमोशन हुआ था। इससे पहले वे प्रेमनगर क्षेत्र में लंबे समय से इंजीनियर के पद पर पदस्थ थे। मामले में एसीबी की टीम द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Published on:

12 Nov 2025 09:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / ACB arrested SDO: एसीबी ने आरईएस के एसडीओ को 15 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

