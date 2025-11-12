ACB arrested SDO: एसीबी ने आरईएस के एसडीओ को 15 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के प्रेमनगर में आरईएस विभाग में पदस्थ एसडीओ को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बुधवार की देर शाम 7 बजे 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार (ACB arrested SDO) किया है। एसडीओ ने एक किसान से रिश्वत की डिमांड की थी। इसकी शिकायत किसान ने एसीबी सरगुजा की टीम से की थी। मामले की पुष्टि करने के बाद योजना बनाकर एसीबी की टीम ने छापा मारकर उसे रिश्वत की रकम के साथ दबोच लिया।