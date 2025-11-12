Lawyers protest postponed: चीफ जस्टिस ने कलेक्टर को किया फोन तो वकीलों ने स्थगित कर दिया अनिश्चितकालीन आंदोलन

अंबिकापुर. जिला अधिवक्ता संघ द्वारा नवीन न्यायालय भवन को वर्तमान स्थल पर ही निर्मित किए जाने की मांग को लेकर 6 नवंबर से अनिश्चितकालीन कलमबंद आंदोलन (Lawyers protest postponed) शुरु किया गया था। इसी बीच 11 नवंबर को वकीलों का प्रतिनिधिमंडल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मिला। उन्होंने कलेक्टर को फोन कर 15 दिन में गुलाब कॉलोनी खाली कराने की कार्रवाई करने कहा। चीफ जस्टिस के मौखिक आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया। दरअसल वकीलों के नहीं रहने से कोर्ट में कामकाज लगभग ठप पड़ा हुआ था। दूरदराज से आने वाले पक्षकार भी परेशान हो रहे थे।