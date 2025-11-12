Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

Custodial death case: अब सीएएफ के पहरे में पुलिस हिरासत में मृत उमेश का शव, परिजन ने चौथे दिन भी लेने से किया इनकार

Custodial death case: राजपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मरच्यूरी में रखा गया है उमेश का शव, पुलिस की चहल-कदमी तेज, दोबारा पीएम कराने समेत अपनी 3 मांग पर अड़े परिजन

2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 12, 2025

Custodial death case

CAF jawan's in Umesh dead body security (Photo- Patrika)

राजपुर (बलरामपुर)। बलरामपुर के दहेजवार चौक स्थित धनंजय ज्वेलर्स में हुई चोरी के एक आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत (Custodial death case) के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक उमेश सिंह के परिजनों ने पुलिस पर पिटाई से मौत का आरोप लगाते हुए शव लेने से इनकार कर दिया है। चौथे दिन भी उन्होंने शव नहीं लिया। परिजनों की मांग है कि पोस्टमार्टम दोबारा कराया जाए, दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हो और 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए।

घटना (Custodial death case) के तीसरे दिन मृतक के परिजन मंगलवार को पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के साथ आईजी से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी 3 प्रमुख मांगें रखीं थी। इस पर आईजी ने कहा था कि मामले की न्यायिक जांच जारी है। इधर आईजी ने बलरामपुर साइबर सेल में पदस्थ एक निरीक्षक समेत 4 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है।

घटना के चौथे दिन भी उमेश का शव परिजन नहीं ले गए। दरअसल उमेश की मौत (Custodial death case) पुलिस हिरासत में 9 नवंबर की सुबह उस समय हो गई थी, जब पुलिस उसके घर सीतापुर के नकना से चोरी के जेवर बरामद कर लौट रही थी।

पुलिस ने दावा किया है कि उमेश को सिकलसेल की बीमारी थी और इसी वजह से उसकी मौत हुई, जबकि परिजनों का आरोप है कि पुलिस की मारपीट से उमेश की जान (Custodial death case) गई।

Custodial death case: सीएएफ की देखरेख में है शव

परिजनों द्वारा शव (Custodial death case) लिए जाने से इनकार करने पर पुलिस ने 10 नवंबर को बलरामपुर अस्पताल से उमेश का शव निकालकर राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मरच्यूरी में रखवा दिया था। 2 दिन से शव वहीं रखा हुआ है। शव की देखरेख के लिए सीएएफ फोर्थ बटालियन की डी कंपनी के जवानों की दो पाली में तैनाती की गई है। इसमें दो हवालदार और आठ सिपाही लगातार पहरा दे रहे हैं।

राजपुर में पुलिस की बनी हुई है आवाजाही

पिछले चार दिनों से शव को मरच्यूरी (Custodial death case) में रखे जाने के बाद राजपुर में पुलिस अधिकारियों की लगातार आवाजाही बनी हुई है। अब परिजनों के साथ ही लोग भी इस पूरे मामले को लेकर न्यायिक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Child died after vaccination: टीकाकरण के बाद 2 माह के बच्चे की बिगड़ी तबियत, अस्पताल ले गए तो बंद था ताला, हुई मौत
बलरामपुर
Child died after vaccination

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 06:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Custodial death case: अब सीएएफ के पहरे में पुलिस हिरासत में मृत उमेश का शव, परिजन ने चौथे दिन भी लेने से किया इनकार

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Rajesh jewellers robbery case: राजेश ज्वेलर्स में हुई थी 2.87 करोड़ की डकैती, कोर्ट ने 5 आरोपियों को दी आजीवन कारावास की सजा, प्रेमिका भी शामिल

Rajesh Jewellers robbery case
बलरामपुर

Child died after vaccination: टीकाकरण के बाद 2 माह के बच्चे की बिगड़ी तबियत, अस्पताल ले गए तो बंद था ताला, हुई मौत

Child died after vaccination
बलरामपुर

Custodial death case: Video: उमेश का शव लेकर भागी पुलिस, परिजन दौड़े तो अस्पताल में बनाया बंधक, मचा बवाल, किया लाठीचार्ज

Custodial death case
बलरामपुर

Custodial death: Video: पुलिस हिरासत में धनंजय ज्वेलर्स में चोरी के आरोपी की मौत, परिजन बोले- पिटाई से हुई मौत, पुलिस का कहना- बीमारी थी

Custodial death
बलरामपुर

Brutally beaten case: क्रशर प्लांट के 2 वर्करों की बेरहमी से पिटाई मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, संचालक समेत 6 अब भी फरार

Brutally beaten case
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.