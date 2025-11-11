Child died after vaccination: टीकाकरण के बाद 2 माह के बच्चे की बिगड़ी तबियत, अस्पताल ले गए तो बंद था ताला, हुई मौत

राजपुर. बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत ओंकरा में टीकाकरण के बाद 2 माह के मासूम बच्चे की तबियत बिगडऩे से मौत (Child died after vaccination) हो गई। परिजन ने टीकाकरण करने वाली नर्स और उप स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मचारियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने राजपुर थाने में लिखित आवेदन देकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में बीएमओ का कहना है कि जांच के बाद दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।