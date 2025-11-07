Advocates protest: वकीलों ने किया काम का बहिष्कार, मिलने पहुंचे मंत्री अग्रवाल व पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव, कही ये बातें…

अंबिकापुर. जिला न्यायालय भवन के स्थानांतरण का मुद्दा अब गरमाता जा रहा है। जिला अधिवक्ता संघ ने शुक्रवार से अनिश्चितकाल के लिए न्यायिक कार्य बहिष्कार (Advocates protest) का निर्णय लिया है। यह कदम न्यायालय भवन को वर्तमान स्थल पर ही बनाए जाने की अधिवक्ता समुदाय की दीर्घकालिक मांग और जनभावना के समर्थन में उठाया गया है। इस दौरान पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल व पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अधिवक्ताओं से मिलने धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने अधिवक्तओं की मांगों का समर्थन किया।