Advocates protest: वकीलों ने किया काम का बहिष्कार, मिलने पहुंचे मंत्री अग्रवाल व पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव, कही ये बातें…

Advocates protest: न्यायालय भवन स्थानांतरण के खिलाफ सरगुजा के अधिवक्ताओं का जारी है आंदोलन, आज से अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार किया शुरु

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 07, 2025

Advocates protest

Minister Rajesh Agrawal reached to meet lawyers (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. जिला न्यायालय भवन के स्थानांतरण का मुद्दा अब गरमाता जा रहा है। जिला अधिवक्ता संघ ने शुक्रवार से अनिश्चितकाल के लिए न्यायिक कार्य बहिष्कार (Advocates protest) का निर्णय लिया है। यह कदम न्यायालय भवन को वर्तमान स्थल पर ही बनाए जाने की अधिवक्ता समुदाय की दीर्घकालिक मांग और जनभावना के समर्थन में उठाया गया है। इस दौरान पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल व पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अधिवक्ताओं से मिलने धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने अधिवक्तओं की मांगों का समर्थन किया।

अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन (Advocates protest) को सरगुजा के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और शासकीय संगठनों का व्यापक समर्थन प्राप्त हो रहा है।

आंदोलन (Advocates protest) के समर्थन में कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, गुरु सिंह सभा अंबिकापुर, सर्व ब्राह्मण सभा सरगुजा, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर अधिवक्ताओं की मांग का समर्थन किया।

नेताओं ने कहा कि न्यायालय भवन का वर्तमान स्थल पर ही निर्माण न्यायिक दृष्टि से भी उचित होगा और यह अंबिकापुर की जनता की भावनाओं के अनुरूप भी है।

Advocates protest: अध्यक्ष ने कही ये बात

संघ के अध्यक्ष अनिल सोनी ने इस आंदोलन (Advocates protest) के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि वर्तमान न्यायालय भवन स्थल वर्षों से न्यायिक कार्य के लिए उपयुक्त साबित हुआ है।

यहां अधिवक्ताओं, आम नागरिकों और न्यायालयीन कर्मचारियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि भवन के स्थानांतरण का प्रस्ताव जनविरोधी, अव्यावहारिक और न्यायिक दृष्टि से प्रतिकूल है।

