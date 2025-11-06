Advocate protest: Video: नवीन न्यायालय भवन के स्थानांतरण के विरोध में अधिवक्ताओं ने निकाली विशाल रैली, कल से करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल

रैली घड़ी चौक, सदर रोड, अग्रसेन चौक, पुराना बस स्टैंड, ब्रह्म रोड एवं संगम चौक, महामाया चौक होते हुए गांधी स्टेडियम तक पहुंची। मार्ग में अधिवक्ताओं (Advocate protest) ने नागरिकों से संवाद करते हुए बताया कि न्यायालय भवन का स्थानांतरण केवल भवन का नहीं, बल्कि न्याय की पहुंच का स्थानांतरण है, जिससे वादकारियों, अधिवक्ताओं एवं आमजनों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।