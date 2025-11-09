CG News: इन तीन राज्यों को जोड़ता भोपालपटनम, लेकिन आज भी बस स्टैंड से वंचित

CG News: बस स्टैंड निर्माण के द्वितीय चरण के लिए भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति प्राप्त नहीं हो पाई है, जिसके कारण फिलहाल कार्य स्थगित है। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर सभी पत्राचार और प्रक्रिया पूरी कर ली गई है तथा नगर पंचायत द्वारा निर्धारित राशि भी जमा कर दी गई है। मंत्रालय से अनुमति मिलते ही वृक्षों की कटाई की प्रक्रिया शुरू होगी और भूमि नगर पंचायत को हस्तांतरित कर दी जाएगी: नीतीश रावटे, एसडीओ फारेस्ट