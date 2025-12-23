Barsur Mystery Trip: दंतेवाड़ा में बारसूर मिस्ट्री ट्रिप का आयोजन, ट्रेजर हंट से लेकर एडवेंचर स्पोर्ट्स तक रोमांच

बारसूर मिस्ट्री ट्रिप का आयोजन (photo source- Patrika)
Barsur Mystery Trip: दंतेवाड़ा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 20-21 दिसंबर को बारसूर मिस्ट्री ट्रिप का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिले में कार्यरत सभी पर्यटन समितियों के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें ट्रेजर हंट, बोनफायर, मुचनार रिवर कैम्पिंग, पॉटरी और बारसुर एडवेंचर स्पोट्स गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसमें प्रतिभागियों ने प्रदेश की सबसे लंबी जपिलाइन का भी आनंद लिया।
रायपुर से कार्यक्रम में शामिल हुए प्रतिभागी निखिल ने बताया कि दंतेवाड़ा में इस तरह के पर्यटन और एडवेंचर गतिविधियों की जानकारी आम लोगों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि यदि व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और लगातार इस तरह के आयोजन होते रहें तो दूसरे प्रदेशों के लोग भी दंतेवाड़ा की ओर आकर्षित होंगे। निखिल ने बताया कि वे बारसुर घूमने आए थे, लेकिन आयोजन का पता चलने पर अपने दोस्तों के साथ शामिल हुए।
Barsur Mystery Trip: आयोजनकर्ता टीम के तरुण कुमार कुर्राम ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य दंतेवाड़ा में पर्यटन गतिविधियों में विविध रोमांचक गतिविधियों को शामिल करना और दंतेवाड़ा पर्यटन का प्रचार-प्रसार करना था। इस आयोजन में बारसुर पर्यटन समिति, ढोलकाल पर्यटन समिति, बारसूर एडवेंचर समिति, मुचनार होमस्टे, संगम ईको टूरिज्म दंतेवाड़ा, सीजी हटरी दंतेवाड़ा, ट्रेवलमितान, कोयावेश होमस्टे चितालंका और बारसुर रिवर लाज के संयुक्त प्रयासों से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
