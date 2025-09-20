100 रुपए की रिश्वत, 39 साल काटे अदालतों के चक्कर! अब हाईकोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला… जानें पूरा मामला

सजा के खिलाफ कर्मचारी की अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि आरोपी ने रिश्वत मांगी या रिश्वत स्वीकार की यह साबित नहीं हुआ। मौखिक, दस्तावेजी और परिस्थितिजन्य साक्ष्य आरोप को सिद्ध नहीं कर सके। कोर्ट ने कहा कि 1947 और 1988 के भ्रष्टाचार निवारण कानूनों में अंतर है। नए अधिनियम के अनुरूप साक्ष्य न होने पर दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए अवधिया को बरी कर दिया।