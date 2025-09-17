Bilaspur High Court: बिना इस्तीफा दिए BCI सदस्य के चुनाव लड़ने पर हाईकोर्ट ने दिया नोटिस, मांगा जवाब

शैलेंद्र दुबे को इसकी जानकारी थी इसके बाद भी 11 वर्षों से अनावृत्त अपने पद का उपयोग करते हुए चुनाव 2025 के नोटिफिकेशन के पूर्व अपने पद से बिना इस्तीफा दिए स्टेट बार काउंसिल 2025 का नामांकन फॉर्म भर कर चुनाव में वह भाग ले रहे थे। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद बार कौंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल और छत्तीसगढ़ शासन को जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।