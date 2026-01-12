12 जनवरी 2026,

सोमवार

बिलासपुर

CG Conversion: बिलासपुर में धर्मांतरण का पर्दाफाश! पास्टर रामकुमार केवट गिरफ्तार, पुलिस कर रही है जांच…

CG Conversion: धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया है, जहां प्रार्थना सभा के नाम पर ग्रामीणों को धर्मांतरण के लिए प्रलोभन देने के आरोप में पास्टर रामकुमार केवट को गिरफ्तार किया गया है।

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 12, 2026

CG Conversion: बिलासपुर में धर्मांतरण का पर्दाफाश! पास्टर रामकुमार केवट गिरफ्तार, पुलिस कर रही है जांच...(photo-patrika)

CG Conversion: बिलासपुर में धर्मांतरण का पर्दाफाश! पास्टर रामकुमार केवट गिरफ्तार, पुलिस कर रही है जांच...(photo-patrika)

CG Conversion: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया है, जहां प्रार्थना सभा के नाम पर ग्रामीणों को धर्मांतरण के लिए प्रलोभन देने के आरोप में पास्टर रामकुमार केवट को गिरफ्तार किया गया है।

CG Conversion: मल्हार चौकी क्षेत्र में धर्मांतरण का मामला

यह घटना मल्हार चौकी क्षेत्र के दबावपारा इलाके की है, जहां पास्टर रामकुमार केवट ने प्रार्थना सभा के नाम पर 30 से 35 महिला, पुरुष और बच्चों को एकत्रित किया था। आरोप है कि पास्टर ने इन ग्रामीणों को भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं देने का प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण कराया।

हिंदू संगठनों ने की शिकायत

धर्मांतरण की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों के लोग थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद मल्हार पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पास्टर रामकुमार केवट को गिरफ्तार किया है और इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले की जांच की प्रक्रिया तेज कर दी है।

धर्मांतरण पर पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि धर्मांतरण के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जांच जारी है और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

