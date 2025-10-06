CG Conversion: धर्मांतरण के खिलाफ 35 गांवों के लोग हुए एकजुट, देवी-देवताओं और परंपराओं को बचाने पर दिया जोर

धर्मांतरण के खिलाफ एकजुट हुए 35 गांवों के लोग (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Conversion: धर्मांतरण के खिलाफ सरोना तहसील के अंतर्गत आने वाले 35 गांवों के लोग एकजुट हुए हैं। सभी ने सर्वसमति से ईसाई धर्म अपनाने वालों के बहिष्कार, हिंदू समाज के लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया।
ग्राम समिति अध्यक्ष अध्यक्ष अजय हिरवानी की अध्यक्षता एवं सर्व समाज अध्यक्ष कमल किशोर कश्यप के मुख्य अतिथि में मंडी परिसर सरोना में यह बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएंगे सर्व समाज के लोगों ने धर्मांतरण के खिलाफ एकजुट होकर विरोध करने का निर्णय लिया।
बैठक में उपस्थित सर्व समाज जन समूह को संबोधित करते हुए ग्राम समिति अध्यक्ष अजय हिरवानी ने कहा कि धर्मांतरण एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए हम सर्व समाज को सामूहिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष तारा ठाकुर टिकेश्वर सिन्हा ग्राम पंचायत सरोना सरपंच दीपिका वट्टी उपसरपंच दिनेश सहारे पूर्व उपसरपंच यशवंत सुरोजिया जीवन नेताम किशोर भास्कर सुदामा यादव अनिल गजपाल पूर्व सरपंच सूरज कोराम निलेश गोलछा बेराग शोरी सहित सर्व समाज की पदाधिकारी ग्राम वासी भारी संख्या में उपस्थित थे।
