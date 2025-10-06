CG Conversion: धर्मांतरण के खिलाफ 35 गांवों के लोग हुए एकजुट, देवी-देवताओं और परंपराओं को बचाने पर दिया जोर

बैठक में उपस्थित सर्व समाज जन समूह को संबोधित करते हुए ग्राम समिति अध्यक्ष अजय हिरवानी ने कहा कि धर्मांतरण एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए हम सर्व समाज को सामूहिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष तारा ठाकुर टिकेश्वर सिन्हा ग्राम पंचायत सरोना सरपंच दीपिका वट्टी उपसरपंच दिनेश सहारे पूर्व उपसरपंच यशवंत सुरोजिया जीवन नेताम किशोर भास्कर सुदामा यादव अनिल गजपाल पूर्व सरपंच सूरज कोराम निलेश गोलछा बेराग शोरी सहित सर्व समाज की पदाधिकारी ग्राम वासी भारी संख्या में उपस्थित थे।