CG Ration: छत्तीसगढ़ में रद्द किये गए 300 राशन कार्ड, अब इन हितग्राहियों के भी कार्ड काटने की तैयारी

CG Ration: छत्तीसगढ़ में इन दिनों राशन धारकों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य हो गया है। इस बीच कोयलीबेड़ा ब्लॉक में राशन व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जहां एक तरफ कोयलीबेड़ा ब्लॉक में 45 हजार राशन कार्डधारी हैं, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में 300 से अधिक कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। वजह बताई जा रही है ई-केवाईसी न होना और 6 लाख से ज्यादा आय।
इतने लोग नहीं करवा पाए ई-केवाईसी
अभी भी 31,231 लोग ई-केवाईसी नहीं करवा पाए हैं, यानी आने वाले दिनों में हजारों राशन कार्ड पर कैंची चल सकती है। अब सवाल यह है कि जब चुनाव के वक्त धड़ल्ले से राशन कार्ड बनाए गए थे, तब नियम-कायदे कहां थे? और चुनाव खत्म होते ही गरीबों के राशन कार्ड काटने की जल्दी क्यों?
