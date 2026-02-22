22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कांकेर

Kanker-Narayanpur IED: कांकेर-नारायणपुर सीमा पर प्रेशर कुकर IED बरामद, सुरक्षाबलों ने किया नष्ट, देखें Video

Kanker-Narayanpur IED: सर्च ऑपरेशन के दौरान जमीन में दबाकर रखा गया प्रेशर कुकर IED बरामद कर बम निरोधक दस्ते की मदद से सुरक्षित तरीके से नष्ट किया।

2 min read
Google source verification

कांकेर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 22, 2026

नक्सलियों की साजिश नाकाम (photo source- Patrika)

नक्सलियों की साजिश नाकाम (photo source- Patrika)

Kanker-Narayanpur IED: छत्तीसगढ़ के कांकेर-नारायणपुर सीमावर्ती इलाके में सुरक्षाबलों ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। रविवार को जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान डीआरजी (जिला रिजर्व गार्ड) और बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) की टीम ने जमीन में दबाकर रखा गया प्रेशर कुकर आईईडी बरामद किया। बाद में बम निरोधक दस्ते ने इसे सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया।

Kanker-Narayanpur IED: बरामदगी से गंभीर खतरा टल गया…

जानकारी के अनुसार, नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत संयुक्त टीम ग्राम कुरकुंज के आसपास नियमित सर्चिंग कर रही थी। तलाशी के दौरान जवानों को संदिग्ध संकेत मिले, जिसके बाद क्षेत्र की गहन जांच की गई। इसी दौरान करीब 5 से 7 किलोग्राम वजनी विस्फोटक सामग्री से तैयार आईईडी का पता चला। सूचना पर बीएसएफ की बम निरोधक टीम (BDS) को बुलाया गया।

विशेषज्ञों ने सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए विस्फोटक को सावधानीपूर्वक डिफ्यूज किया और नियंत्रित विस्फोट के जरिए नष्ट कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि आईईडी इस तरह से लगाया गया था कि सुरक्षाबलों या आम लोगों की आवाजाही के दौरान बड़ा हादसा हो सकता था। समय रहते बरामदगी से गंभीर खतरा टल गया।

Kanker-Narayanpur IED: नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी रहेगा

सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, नक्सली अक्सर दुर्गम जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में आईईडी लगाकर जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार सर्च ऑपरेशन और मजबूत खुफिया तंत्र के चलते ऐसे प्रयासों को विफल किया जा रहा है। इस मामले में थाना कोयलीबेड़ा में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इलाके में गश्त और सर्चिंग और तेज कर दी गई है।

सुरक्षाबलों ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी रहेगा और आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। स्थानीय लोगों ने भी इस कार्रवाई पर संतोष जताते हुए सुरक्षा बलों की सतर्कता की सराहना की है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Feb 2026 05:24 pm

Published on:

22 Feb 2026 05:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / Kanker-Narayanpur IED: कांकेर-नारायणपुर सीमा पर प्रेशर कुकर IED बरामद, सुरक्षाबलों ने किया नष्ट, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

कांकेर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छुट्टी पर घर लौट रहा ITBP जवान लापता! रहस्यमय तरीके से गायब

छुट्टी पर घर लौट रहा ITBP जवान लापता! रहस्यमय तरीके से गायब, जांच में जुटी पुलिस...(photo-patrika)
कांकेर

New Bank Branch: इस जिले में 31 मार्च तक खुलेंगी 5 नई बैंक शाखाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विस्तार

पांच नई बैंक शाखाएं (photo source- Patrika)
कांकेर

CG News: नक्सलियों के डंप हथियार जब्त, आईईडी, बारूद और साहित्य सामग्री बरामद

कांकेर

CG Naxal News: सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन! सर्चिंग के दौरान मिला हथियारों का डंप, IED समेत कई सामग्री बरामद

नक्सलियों का हथियारों का जखीरा बरामद (photo source- Patrika)
कांकेर

CG Conversion: धर्मांतरण और शव दफन को लेकर भारी तनाव, शव दफन से पहले सुलझा विवाद, घर वापसी’ के बाद हुआ अंतिम संस्कार

कांकेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.