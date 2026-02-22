Kanker-Narayanpur IED: कांकेर-नारायणपुर सीमा पर प्रेशर कुकर IED बरामद, सुरक्षाबलों ने किया नष्ट, देखें Video

Kanker-Narayanpur IED: छत्तीसगढ़ के कांकेर-नारायणपुर सीमावर्ती इलाके में सुरक्षाबलों ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। रविवार को जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान डीआरजी (जिला रिजर्व गार्ड) और बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) की टीम ने जमीन में दबाकर रखा गया प्रेशर कुकर आईईडी बरामद किया। बाद में बम निरोधक दस्ते ने इसे सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया।