छुट्टी पर घर लौट रहा ITBP जवान लापता! रहस्यमय तरीके से गायब, जांच में जुटी पुलिस…

CG News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के चारामा क्षेत्र का एक आईटीबीपी जवान छुट्टी पर घर लौटते समय संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। जवान ने 7 फरवरी की रात परिजनों से फोन पर रायपुर पहुंचने की बात कही थी, लेकिन इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल सका है। चारामा थाना क्षेत्र के ग्राम कसावाही निवासी विनोद कुमार गोटी वर्तमान में पंजाब के लुधियाना स्थित आईटीबीपी पोस्ट पर पदस्थ हैं।