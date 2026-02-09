Couple Romancing on Bike: गर्लफ्रेंड को गोद में बिठाकर बाइक चला रहा था आशिक, लोगों ने बनाया Video, फिर…

वायरल वीडियो में एक युवक और युवती को बाइक पर सरेआम रोमांस करते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो कांकेर जिले के चारामा थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे-30 का है। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि युवक तेज रफ्तार में बाइक चला रहा है, जबकि युवती बाइक की टंकी पर सामने की ओर बैठकर युवक से लिपटी हुई है। इस दौरान दोनों ने न तो हेलमेट पहना है और न ही यातायात नियमों का पालन किया गया है।