5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कांकेर

शादीशुदा युवक ने पीछा छुड़ाने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, ऐसे रची खौफनाक साजिश… पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा

Crime News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में बुढ़ा तालाब में मिली युवती की लाश के मामले का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया है।

2 min read
Google source verification

कांकेर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 05, 2026

प्रेमिका को उतारा मौत के घाट (photo source- Patrika)

प्रेमिका को उतारा मौत के घाट (photo source- Patrika)

Crime News: कांकेर जिले के दुधावा चौकी इलाके में हुए सनसनीखेज मर्डर केस को पुलिस ने सुलझा लिया है। बूढ़ा तालाब में मिली युवती की लाश के मामले को पुलिस ने सिर्फ 48 घंटे के अंदर सुलझाते हुए लव अफेयर में हुई हत्या का खुलासा किया है। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

Crime News: तालाब में मिली थी अज्ञात युवती की लाश

घटना 1 फरवरी की है, जब दुधावा थाने के बंगाबारी गांव के बूढ़ा तालाब से साड़ी में लिपटी एक युवती की लाश मिली। तालाब में लाश मिलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए लाश की पहचान नेहा वट्टी (18 साल) के रूप में हुई, जो बसनवाही गांव की रहने वाली थी। पहचान होने के बाद पुलिस ने मृतका के परिवार वालों से पूछताछ की और जांच तेज कर दी।

शादी के दबाव में रची गई हत्या की साजिश

जांच में पता चला कि मृतक महिला और आरोपी बीरेंद्र ध्रुव के बीच प्रेम संबंध थे। आरोपी पहले से शादीशुदा था और मृतक उस पर शादी का दबाव बना रही थी। इस दबाव से परेशान होकर बीरेंद्र ध्रुव ने अपने दोस्त भागवत ध्रुव के साथ मिलकर महिला की हत्या करने की योजना बनाई। घटना वाली रात दोनों आरोपियों ने महिला को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा लिया और उसे मोटरसाइकिल पर बूढ़ा तालाब ले गए। वहां पचरी के पास तालाब में महिला को डुबो दिया।

सबूत मिटाने की कोशिश

Crime News: हत्या के बाद, आरोपियों ने सबूत मिटाने के इरादे से पीड़ित का मोबाइल फ़ोन, चप्पल और डॉक्यूमेंट्स तालाब में फेंक दिए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की जानकारी के आधार पर, हत्या में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन ज़ब्त कर लिया गया। गोताखोरों की मदद से, मृतक का दूसरा सामान भी तालाब से बरामद किया गया। फिलहाल, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Feb 2026 07:13 pm

Published on:

05 Feb 2026 07:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / शादीशुदा युवक ने पीछा छुड़ाने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, ऐसे रची खौफनाक साजिश… पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा

बड़ी खबरें

View All

कांकेर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: अटल स्मृति में शराबखोरी पर बवाल, वीडियो वायरल होने के बाद FIR, देखें CCTV फुटेज

शराबियों का वीडियो वायरल (photo source- Patrika)
कांकेर

CG Accident: कांकेर में तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी ठोकर, पिता-पुत्र की मौके पर मौत

CG Accident: कांकेर में तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी ठोकर, पिता-पुत्र की मौके पर मौत
कांकेर

कल दोपहर तक झमाझम बारिश का अलर्ट: बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी

कानपुर में बारिश शुरू (फोटो सोर्स- मौसम विभाग कानपुर)
कांकेर

CG News: बड़ी सौगात: इस जिले में दो सड़कों के लिए 34.87 करोड़ स्वीकृत, आवागमन होगा आसान

सड़क सुविधा (फोटो सोर्स- DPR)
कांकेर

Republic Day” नक्सलियों ने पहली बार देखा गणतंत्र दिवस परेड, थिएटर में बॉर्डर-02 फिल्म का लिया आनंद

Republic Day:नक्सलियों ने पहली बार देखा गणतंत्र दिवस परेड, थिएटर में बॉर्डर-02 फिल्म का लिया आनंद
कांकेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.