शादीशुदा युवक ने पीछा छुड़ाने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, ऐसे रची खौफनाक साजिश… पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा

प्रेमिका को उतारा मौत के घाट
Crime News: कांकेर जिले के दुधावा चौकी इलाके में हुए सनसनीखेज मर्डर केस को पुलिस ने सुलझा लिया है। बूढ़ा तालाब में मिली युवती की लाश के मामले को पुलिस ने सिर्फ 48 घंटे के अंदर सुलझाते हुए लव अफेयर में हुई हत्या का खुलासा किया है। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
घटना 1 फरवरी की है, जब दुधावा थाने के बंगाबारी गांव के बूढ़ा तालाब से साड़ी में लिपटी एक युवती की लाश मिली। तालाब में लाश मिलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए लाश की पहचान नेहा वट्टी (18 साल) के रूप में हुई, जो बसनवाही गांव की रहने वाली थी। पहचान होने के बाद पुलिस ने मृतका के परिवार वालों से पूछताछ की और जांच तेज कर दी।
जांच में पता चला कि मृतक महिला और आरोपी बीरेंद्र ध्रुव के बीच प्रेम संबंध थे। आरोपी पहले से शादीशुदा था और मृतक उस पर शादी का दबाव बना रही थी। इस दबाव से परेशान होकर बीरेंद्र ध्रुव ने अपने दोस्त भागवत ध्रुव के साथ मिलकर महिला की हत्या करने की योजना बनाई। घटना वाली रात दोनों आरोपियों ने महिला को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा लिया और उसे मोटरसाइकिल पर बूढ़ा तालाब ले गए। वहां पचरी के पास तालाब में महिला को डुबो दिया।
Crime News: हत्या के बाद, आरोपियों ने सबूत मिटाने के इरादे से पीड़ित का मोबाइल फ़ोन, चप्पल और डॉक्यूमेंट्स तालाब में फेंक दिए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की जानकारी के आधार पर, हत्या में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन ज़ब्त कर लिया गया। गोताखोरों की मदद से, मृतक का दूसरा सामान भी तालाब से बरामद किया गया। फिलहाल, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है।
