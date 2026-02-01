शादीशुदा युवक ने पीछा छुड़ाने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, ऐसे रची खौफनाक साजिश… पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा

घटना 1 फरवरी की है, जब दुधावा थाने के बंगाबारी गांव के बूढ़ा तालाब से साड़ी में लिपटी एक युवती की लाश मिली। तालाब में लाश मिलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए लाश की पहचान नेहा वट्टी (18 साल) के रूप में हुई, जो बसनवाही गांव की रहने वाली थी। पहचान होने के बाद पुलिस ने मृतका के परिवार वालों से पूछताछ की और जांच तेज कर दी।