Republic Day” नक्सलियों ने पहली बार देखा गणतंत्र दिवस परेड, थिएटर में बॉर्डर-02 फिल्म का लिया आनंद

कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के 55 आत्मसमर्पित नक्सलियों को पहली बार गणतंत्र दिवस परेड दिखाने के साथ-साथ सिनेमा सिटी सेंटर मॉल में देशभक्ति फिल्म “बॉर्डर-02” दिखाई गई। इस पहल का उद्देश्य आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ना, उन्हें आधुनिक जीवनशैली से परिचित कराना और समाज में पुनः स्थापित होने के लिए प्रेरित करना है। प्रशासन की इस मानवीय और समावेशी सोच को सभी प्रतिभागियों ने सराहा।