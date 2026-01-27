27 जनवरी 2026,

मंगलवार

कांकेर

Republic Day" नक्सलियों ने पहली बार देखा गणतंत्र दिवस परेड, थिएटर में बॉर्डर-02 फिल्म का लिया आनंद

Republic Day: कांकेर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कांकेर जिला प्रशासन ने समाज से जोड़ने की दिशा में एक सकारात्मक पहल करते हुए आत्मसमर्पित नक्सलियों को विशेष अनुभव प्रदान किया। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के 55 आत्मसमर्पित नक्सलियों को पहली बार गणतंत्र दिवस परेड दिखाने के साथ-साथ सिनेमा सिटी सेंटर [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

कांकेर

image

Love Sonkar

Jan 27, 2026

Republic Day:नक्सलियों ने पहली बार देखा गणतंत्र दिवस परेड, थिएटर में बॉर्डर-02 फिल्म का लिया आनंद

Republic Day: कांकेर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कांकेर जिला प्रशासन ने समाज से जोड़ने की दिशा में एक सकारात्मक पहल करते हुए आत्मसमर्पित नक्सलियों को विशेष अनुभव प्रदान किया।

कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के 55 आत्मसमर्पित नक्सलियों को पहली बार गणतंत्र दिवस परेड दिखाने के साथ-साथ सिनेमा सिटी सेंटर मॉल में देशभक्ति फिल्म “बॉर्डर-02” दिखाई गई। इस पहल का उद्देश्य आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ना, उन्हें आधुनिक जीवनशैली से परिचित कराना और समाज में पुनः स्थापित होने के लिए प्रेरित करना है। प्रशासन की इस मानवीय और समावेशी सोच को सभी प्रतिभागियों ने सराहा।

गणतंत्र दिवस कार्यक्रम और थिएटर में फिल्म देखने के बाद आत्मसमर्पित नक्सलियों में उत्साह और सकारात्मकता देखने को मिली। उन्होंने इस अनूठी पहल के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग का सहृदय धन्यवाद व्यक्त किया और भविष्य में समाज के साथ मिलकर शांतिपूर्ण व सम्मानजनक जीवन जीने का संकल्प लिया।

Published on:

27 Jan 2026 01:52 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / Republic Day” नक्सलियों ने पहली बार देखा गणतंत्र दिवस परेड, थिएटर में बॉर्डर-02 फिल्म का लिया आनंद

