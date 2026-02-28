CG News: महिला के शव को ‘दो गज जमीन’ भी नसीब नहीं, 5 ​दिन से पड़ा है फ्रीजर में..

23 फरवरी को महिला की मौत के बाद जब परिजन शव लेकर गांव पहुंचे, तो ग्रामीणों ने रूढ़ि जन्य परंपराओं और स्थानीय देवी-देवता व्यवस्था का हवाला देकर अंतिम संस्कार का कड़ा विरोध शुरू कर दिया। परंपरा के अनुसार, गांव के 'गायता' (प्रमुख) ही जमीन का चयन करते हैं, जो मतांतरित परिवारों को अनुमति नहीं दे रहे हैं। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस को शव वापस लाकर फ्रीजर में रखवाना पड़ा।