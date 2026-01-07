Police Brutality: आदिवासी युवक की पुलिस ने की बेरहमी से पिटाई, गुप्तांग पर डंडे से मारा, हालत गंभीर

आरोप है कि एंटी-नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिसवालों ने युवक से माओवादियों के नाम पूछे और बाद में जंगल में उसे बुरी तरह पीटा। शिकायत के मुताबिक, मारपीट के दौरान युवक के प्राइवेट पार्ट को डंडे से दबाया गया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। गांववालों का आरोप है कि युवक को सरकारी अस्पताल ले जाने के बजाय उसे झोलाछाप डॉक्टर के पास भेज दिया गया। इसके बावजूद पुलिस उसे कोडोनार ले गई और फिर से पीटा। घटना के बाद युवक की हालत बिगड़ती गई।