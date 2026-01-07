Police Brutality: आदिवासी युवक की पुलिस ने की बेरहमी से पिटाई, गुप्तांग पर डंडे से मारा, हालत गंभीर

आदिवासी युवक को पुलिसवालों ने पीटा (photo source- Patrika)
Police Brutality: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एंटी-नक्सल ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक आदिवासी युवक के साथ बेरहमी से मारपीट और अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई गई है। यह घटना छोटेबेठिया पुलिस स्टेशन एरिया के अलदंड गांव में हुई। पीड़ित की पहचान चैतू के बेटे दसरू पद्दा के रूप में हुई है।
आरोप है कि एंटी-नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिसवालों ने युवक से माओवादियों के नाम पूछे और बाद में जंगल में उसे बुरी तरह पीटा। शिकायत के मुताबिक, मारपीट के दौरान युवक के प्राइवेट पार्ट को डंडे से दबाया गया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। गांववालों का आरोप है कि युवक को सरकारी अस्पताल ले जाने के बजाय उसे झोलाछाप डॉक्टर के पास भेज दिया गया। इसके बावजूद पुलिस उसे कोडोनार ले गई और फिर से पीटा। घटना के बाद युवक की हालत बिगड़ती गई।
Police Brutality: इस घटना को लेकर गांववालों और सामाजिक संगठनों में बहुत गुस्सा है। पीड़ितों ने पखांजूर पुलिस स्टेशन इंचार्ज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि बेगुनाह आदिवासी युवाओं को नक्सली बताकर परेशान किया जा रहा है। शिकायत दर्ज कर ली गई है, और प्रशासन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। देखना होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन इस गंभीर आरोप पर क्या कार्रवाई करता है।
