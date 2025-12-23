सुरक्षाबलों की बड़ी जीत! नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री ध्वस्त, अब तक 599 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने बताया कि जिले में नई रणनीति के तहत चलाए जा रहे एंटी नक्सल अभियानों के अंतर्गत 21 दिसंबर को सीआरपीएफ की 185वीं बटालियन की जी-एफ कंपनी एवं जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने सटीक खुफिया सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान ग्राम मीनागट्टा क्षेत्र के घने जंगल एवं पहाड़ी इलाके में नक्सलियों के अवैध ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का पता लगाकर उसे पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया गया।