सुकमा

सुरक्षाबलों की बड़ी जीत! नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री ध्वस्त, अब तक 599 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

CG News: सुकमा जिले में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री को ध्वस्त किया है।

2 min read
सुकमा

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 23, 2025

नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री ध्वस्त (photo source- Patrika)

नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री ध्वस्त (photo source- Patrika)

CG News: सुकमा जिले में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक सामग्री एवं हथियार निर्माण में उपयोग होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। नक्सली इस फैक्ट्री के माध्यम से सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से हथियार और विस्फोटक तैयार कर रहे थे।

CG News: चलाए जा रहे एंटी नक्सल अभियान

सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने बताया कि जिले में नई रणनीति के तहत चलाए जा रहे एंटी नक्सल अभियानों के अंतर्गत 21 दिसंबर को सीआरपीएफ की 185वीं बटालियन की जी-एफ कंपनी एवं जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने सटीक खुफिया सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान ग्राम मीनागट्टा क्षेत्र के घने जंगल एवं पहाड़ी इलाके में नक्सलियों के अवैध ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का पता लगाकर उसे पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया गया।

घटनास्थल से बरामद सामग्री

08 नग सिंगल शॉट राइफल, 12 बोर के 15 कारतूस, 05 नग इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 30 मीटर कॉर्डेक्स वायर, 01 मल्टीमीटर, 30 मीटर सेफ्टी फ्यूज, 02 किलोग्राम पीईके विस्फोटक, 01 किलोग्राम एएनएफओ विस्फोटक, 10 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, 08 नग वायरलेस वीएचएफ सेट, 01 वेल्डिंग मशीन, 01 कटर मशीन, नक्सली वर्दी एवं वर्दी निर्माण सामग्री, नक्सली साहित्य सहित संदिग्ध सिंगल शॉट राइफल फैक्ट्री से संबंधित बड़ी मात्रा में अन्य सामग्री बरामद की गई है।

अब तक 599 नक्सली का आत्मसमर्पण

CG News: वर्ष 2024 से अब तक जिले में 599 नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं, 460 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 71 नक्सली मुठभेड़ों में मारे गए हैं। शेष नक्सलियों पर भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बस्तर क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी पूरी मजबूती के साथ जारी रहेंगे।

23 Dec 2025 12:29 pm

