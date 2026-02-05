5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

सुकमा

Naxal News: नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 5 किलो IED समेत हथियारों का जखीरा बरामद

Naxal News: CRPF और कोबरा के संयुक्त ऑपरेशन में 5 किलो IED समेत माओवादियों का भारी हथियार डंप बरामद किया गया।

सुकमा

Laxmi Vishwakarma

Feb 05, 2026

नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम (photo source- Patrika)

नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम (photo source- Patrika)

Naxal News: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों का सबसे सुरक्षित गढ़ माने जाने वाले गोगुंडा में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार दूसरे दिन भी जारी है। आज, गुरुवार को CRPF की 74वीं बटालियन और कोबरा 201 के जवानों ने एक जॉइंट ऑपरेशन में हथियारों का जखीरा जब्त करके नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया।

Naxal News: एरिया डोमिनेशन के दौरान मिला हथियारों का डंप

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिक्योरिटी फोर्स इलाके में सर्च और एरिया डॉमिनेशन ऑपरेशन चला रही थी। इस ऑपरेशन के दौरान जवानों को गोगुंडा पहाड़ के दूसरी तरफ नक्सलियों द्वारा छिपाए गए हथियारों का एक बड़ा डंप मिला। सर्च के दौरान, 5 किलोग्राम का एक पावरफुल IED भी बरामद हुआ। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से यह बम लगाया था, लेकिन बम डिस्पोजल स्क्वॉड ने अपनी सूझबूझ से इसे मौके पर ही सुरक्षित रूप से डिफ्यूज कर दिया।

नक्सली कंमांडर रमन्ना के स्मारक को किया था जमींदोज

गौरतलब है कि कल (बुधवार) सुरक्षा बलों ने नक्सली कमांडर रमन्ना का 20 फुट ऊंचा मेमोरियल गिरा दिया था। इसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन और डॉमिनेशन ऑपरेशन अभी भी जारी हैं। इस कार्रवाई से नक्सलियों में साफ तौर पर दहशत फैल गई है। सालों से माओवादियों के डर में जी रहे गोगुंडा के गांववाले अब सुरक्षा बलों की मौजूदगी से सुरक्षा की भावना महसूस कर रहे हैं।

Naxal News: इस कामयाबी के बारे में CRPF कमांडेंट हिमांशु पांडे ने कहा, "हमारा पहला मकसद पूरे इलाके को नक्सली डर से आज़ाद करना है। गोगुंडा पहाड़ियों में शांति और विकास आना शुरू हो गया है, और यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक शांति पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाती।"

40 साल बाद इस इलाके में सुरक्षा बलों के कैंप लगने से विकास का काम आसान हो गया है। चल रहे ऑपरेशन ने नक्सलियों को बैकफुट पर ला दिया है, जिससे इलाके में सड़क और दूसरी बुनियादी सुविधाएं आने की उम्मीद जगी है।

05 Feb 2026 01:04 pm

05 Feb 2026 01:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / Naxal News: नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 5 किलो IED समेत हथियारों का जखीरा बरामद

