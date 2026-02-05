Naxal News: नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 5 किलो IED समेत हथियारों का जखीरा बरामद

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिक्योरिटी फोर्स इलाके में सर्च और एरिया डॉमिनेशन ऑपरेशन चला रही थी। इस ऑपरेशन के दौरान जवानों को गोगुंडा पहाड़ के दूसरी तरफ नक्सलियों द्वारा छिपाए गए हथियारों का एक बड़ा डंप मिला। सर्च के दौरान, 5 किलोग्राम का एक पावरफुल IED भी बरामद हुआ। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से यह बम लगाया था, लेकिन बम डिस्पोजल स्क्वॉड ने अपनी सूझबूझ से इसे मौके पर ही सुरक्षित रूप से डिफ्यूज कर दिया।