Naxalite surrender: सुकमा में नक्सलवाद को बड़ा झटका, 4 नक्सलियों ने हथियारों समेत किया सरेंडर

सुकमा में 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर (photo source- Patrika)
Naxalite surrender: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की रीढ़ लगातार कमजोर होती जा रही है। नक्सली संगठन को एक और बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को, 8 लाख रुपए (लगभग $1.5 मिलियन) के इनामी ACM रैंक के नक्सली समेत चार नक्सलियों ने अपने हथियारों के साथ सुकमा जिला हेडक्वार्टर में पुलिस अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया।
सरेंडर करने वालों में दो महिला नक्सली भी थीं। SLR, INSAS, .303, और .315 राइफलें, और गोला-बारूद सरेंडर किया गया। ये सभी गोलापल्ली, कोंटा, और किस्टाराम इलाकों में एक्टिव थे। इस सरेंडर को सुकमा पुलिस और अल्लूरी सीताराम राजू पुलिस (आंध्र प्रदेश) की मिली-जुली कोशिशों का सीधा नतीजा बताया जा रहा है।
यह पूरा ऑपरेशन राज्य सरकार के बड़े "पूना मार्गेम - रिहैबिलिटेशन टू रीजेनरेशन" कैंपेन के तहत किया गया, जिसका मकसद हिंसा का रास्ता छोड़ चुके माओवादियों को मेनस्ट्रीम में शामिल करना है। पुलिस और प्रशासन ने दूसरे नक्सलियों से भी हथियार डालने, सरेंडर करने और सरकार की रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का फायदा उठाकर नॉर्मल ज़िंदगी में लौटने की अपील की है।
बड़ी खबरेंView All
सुकमा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग