Naxalite surrender: सुकमा में नक्सलवाद को बड़ा झटका, 4 नक्सलियों ने हथियारों समेत किया सरेंडर

यह पूरा ऑपरेशन राज्य सरकार के बड़े "पूना मार्गेम - रिहैबिलिटेशन टू रीजेनरेशन" कैंपेन के तहत किया गया, जिसका मकसद हिंसा का रास्ता छोड़ चुके माओवादियों को मेनस्ट्रीम में शामिल करना है। पुलिस और प्रशासन ने दूसरे नक्सलियों से भी हथियार डालने, सरेंडर करने और सरकार की रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का फायदा उठाकर नॉर्मल ज़िंदगी में लौटने की अपील की है।