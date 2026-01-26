CG News: जंगलों में गूंजा ‘जन गण मन’, लाल आतंक के गढ़ ‘गोगुंडा’ में पहली बार फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज

गोगुंडा के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक पल था जब राष्ट्रगान "जन गण मन" गूंजा, जिसने दशकों की चुप्पी और डर को तोड़ दिया। एक समय नक्सलियों के राज वाली ज़मीन पर, छोटे बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक, सभी ने राष्ट्रीय झंडे को सलाम किया। जहाँ स्थानीय बुज़ुर्गों की आँखों में राहत और खुशी के आँसू थे, वहीं बच्चों के चेहरों पर मुस्कान यह इशारा कर रही थी कि गोगुंडा ने अपनी "लाल आतंक" वाली पहचान छोड़ दी है और विकास की ओर बढ़ गया है।