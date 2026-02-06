Job Placement: 2000 पदों के लिए प्लेसमेंट कैंप, इस जिले के युवाओं को मिलेगा रोजगार का मौका, देखें पूरी डिटेल्स

यह प्लेसमेंट कैंप लाइवलीहुड कॉलेज, सुकमा में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक आयोजित होगा। इस कैंप के माध्यम से निजी क्षेत्र की कंपनी ड्राइव मैनेजमेंट सर्विसेज चेन्नई (तमिलनाडु) द्वारा सहायक (हेल्पर) के कुल 2000 पदों पर भर्ती की जाएगी। भर्ती सहायक कार्य, प्रोडक्शन क्वालिटी असेंबली हेतु इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए की जाएगी। जिसमें कार्य स्थल चेन्नई और तमिलनाडु होगी।