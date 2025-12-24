Paddy procurement: धान खरीदी लिमिट में इजाफा, सुकमा के किसानों को मिली बड़ी सौगात

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत पहले जिले में प्रतिदिन 15,102 क्विंटल धान खरीदी की सीमा निर्धारित थी, जिसे अब 51,800 क्विंटल प्रतिदिन कर दिया गया है। इस निर्णय से अधिक से अधिक किसानों को समय पर अपनी उपज बेचने का अवसर मिलेगा और लंबी कतारों व प्रतीक्षा की समस्या से भी राहत मिलेगी। इस संबंध में 9 दिसंबर को कलेक्टर ने राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर तेजी से कार्यवाही करते हुए सॉफ्टवेयर अपडेट की प्रक्रिया पूरी कर लिमिट को प्रभावी कर दिया गया।