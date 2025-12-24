Paddy procurement: धान खरीदी लिमिट में इजाफा, सुकमा के किसानों को मिली बड़ी सौगात

खरीदी लिमिट में वृद्धि (photo source- Patrika)
Paddy procurement: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशन और सहकारिता मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन की तत्परता का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। सुकमा जिले के किसानों के हित में राज्य सरकार ने जिले के 25 धान उपार्जन केंद्रों में प्रतिदिन धान खरीदी की सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि की है।
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत पहले जिले में प्रतिदिन 15,102 क्विंटल धान खरीदी की सीमा निर्धारित थी, जिसे अब 51,800 क्विंटल प्रतिदिन कर दिया गया है। इस निर्णय से अधिक से अधिक किसानों को समय पर अपनी उपज बेचने का अवसर मिलेगा और लंबी कतारों व प्रतीक्षा की समस्या से भी राहत मिलेगी। इस संबंध में 9 दिसंबर को कलेक्टर ने राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर तेजी से कार्यवाही करते हुए सॉफ्टवेयर अपडेट की प्रक्रिया पूरी कर लिमिट को प्रभावी कर दिया गया।
Paddy procurement: जिला खाद्य अधिकारी रवि कोमरा ने बताया कि खरीदी लिमिट बढऩे से उपार्जन कार्य में तेजी आएगी और किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि कुछ किसानों का रकबा एग्रीस्टेक में कम प्रदर्शित हो रहा था, जिसे लेकर प्रशासन ने सुधार हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया है। कलेक्टर अमित कुमार लगातार धान खरीदी व्यवस्था पर निगरानी बनाए हुए हैं और किसानों के हित में त्वरित निर्णय सुनिश्चित कर रहे हैं।
