Naxal Surrender: नक्सल हिंसा को बड़ा झटका! सुकमा में 21 माओवादियों का सरेंडर, 76 लाख रुपए का था इनाम

Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल खत्म करने के अभियान में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। जिले के 21 माओवादियों ने हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। सरेंडर करने वाले इन माओवादियों पर कुल ₹7.6 मिलियन का इनाम घोषित किया गया है।
इन सभी माओवादियों ने बस्तर रेंज के IG पी. सुंदरराज, CRPF के DIG आनंद राजपुरोहित और सुकमा के SP किरण चव्हाण की मौजूदगी में सरेंडर किया। उन्होंने AK-47, SLR और INSAS राइफल जैसे एडवांस हथियार और बड़ी मात्रा में विस्फोटक सुरक्षा बलों को सौंप दिए।
सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, माओवादियों ने, जो मुख्य रूप से दरभा डिवीजन और ओडिशा बॉर्डर पर सक्रिय हैं, बढ़ते नक्सल विरोधी ऑपरेशन, सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई और राज्य सरकार की असरदार पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर करने का फैसला किया।
अधिकारियों ने बताया कि सरेंडर करने वाले सभी माओवादियों को राज्य सरकार की रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत फाइनेंशियल मदद, ट्रेनिंग और दूसरी ज़रूरी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे वे इज्ज़त के साथ नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें। सुकमा में इस बड़े सरेंडर को बस्तर इलाके में शांति, सुरक्षा और विकास की दिशा में एक पॉजिटिव और मज़बूत संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।
