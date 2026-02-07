Naxal Surrender: नक्सल हिंसा को बड़ा झटका! सुकमा में 21 माओवादियों का सरेंडर, 76 लाख रुपए का था इनाम

अधिकारियों ने बताया कि सरेंडर करने वाले सभी माओवादियों को राज्य सरकार की रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत फाइनेंशियल मदद, ट्रेनिंग और दूसरी ज़रूरी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे वे इज्ज़त के साथ नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें। सुकमा में इस बड़े सरेंडर को बस्तर इलाके में शांति, सुरक्षा और विकास की दिशा में एक पॉजिटिव और मज़बूत संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।