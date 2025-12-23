CG News: हाथी ने फिर मचाया उत्पात, धान खरीदी केंद्र में 5 बोरी धान बर्बाद, देखें VIDEO

इस दौरान, एलिफेंट फ्रेंड्स टीम और बंगुरसिया फॉरेस्ट स्टाफ दूर से हाथी पर नज़र रख रहे थे। रात में उसे जंगल में वापस भेजने की कोशिश की गई, लेकिन वह उसी इलाके में रहा और सुबह करीब 3:30 बजे ही जंगल की तरफ वापस गया। इसके बाद वह धान खरीद केंद्र पर लौट आया और कुछ देर वहां रुकने के बाद फिर से जंगल में चला गया। पिछले 5-6 दिनों से हाथी रोज़ इस इलाके में आ रहा है और उसने पहले ही 20 से ज़्यादा धान की बोरियों को नुकसान पहुँचाया है।