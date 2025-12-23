23 दिसंबर 2025,

रायगढ़

CG News: हाथी ने फिर मचाया उत्पात, धान खरीदी केंद्र में 5 बोरी धान बर्बाद, देखें VIDEO

CG News: रायगढ़ में रात के अंधेरे में हाथी धान खरीदी केंद्र पहुंचा और 5 बोरी धान को नुकसान पहुंचाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 23, 2025

धान खरीदी केन्द्र पहुंचा हाथी (photo source- Patrika)

धान खरीदी केन्द्र पहुंचा हाथी (photo source- Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले में एक हाथी हर रात बंगुरसिया धान खरीद केंद्र पर आ रहा है। अब तक हाथी ने 20 से ज़्यादा धान की बोरियों को नुकसान पहुंचाया है। पिछली रात हाथी ने पाँच बोरी धान खा लिया और बिखेर दिया। हाथी के आने की जानकारी मिलने पर हाथी सुरक्षा टीम और वन अधिकारी मौके पर पहुँचे और उसकी निगरानी करने लगे।

सोमवार रात, करीब 8:30 बजे, एक जंगली हाथी जंगल से निकलकर धान खरीद केंद्र पर पहुंच गया। काफी देर तक एक ही जगह खड़े रहने के बाद, वह धीरे-धीरे धान की बोरियों के पास गया और एक-एक करके पांच बोरियों का सामान खाने और बिखेरने लगा।

CG News: 20 बोरी से अधिक धान को नुकसान

इस दौरान, एलिफेंट फ्रेंड्स टीम और बंगुरसिया फॉरेस्ट स्टाफ दूर से हाथी पर नज़र रख रहे थे। रात में उसे जंगल में वापस भेजने की कोशिश की गई, लेकिन वह उसी इलाके में रहा और सुबह करीब 3:30 बजे ही जंगल की तरफ वापस गया। इसके बाद वह धान खरीद केंद्र पर लौट आया और कुछ देर वहां रुकने के बाद फिर से जंगल में चला गया। पिछले 5-6 दिनों से हाथी रोज़ इस इलाके में आ रहा है और उसने पहले ही 20 से ज़्यादा धान की बोरियों को नुकसान पहुँचाया है।

फॉरेस्ट डिवीज़न में 44 हाथियों का झुंड

CG News: हर रात एक हाथी के जंगल से बाहर आने की वजह से, बंगुरसिया और आस-पास के गांवों में अनाउंसमेंट किए गए हैं, जिसमें लोगों को जंगल की तरफ न जाने की चेतावनी दी गई है। बताया जा रहा है कि बंगुरसिया ईस्ट सर्कल में 5 हाथी हैं और रायगढ़ फॉरेस्ट डिवीज़न में 44 हाथियों का झुंड है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। हाथियों का सबसे बड़ा ग्रुप, जिसमें 31 हाथी हैं, रायगढ़ रेंज के पाडीगांव में है।

