Paddy Procurement: धान खरीदी को लेकर कांग्रेस का हाईवे पर चक्काजाम, घंटों बंद रहा आवागमन

Paddy Procurement: प्रति एकड़ धान खरीदी की सीमा को लेकर भी किसानों में भारी नाराजगी है। वर्तमान में प्रति एकड़ केवल 12 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है, जबकि किसानों का कहना है कि आधुनिक खेती और बेहतर पैदावार के बावजूद उन्हें वास्तविक उत्पादन के अनुरूप लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसानों और कांग्रेस पार्टी ने प्रति एकड़ धान खरीदी सीमा को बढ़ाकर 21 क्विंटल किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही एग्रिस्टेक और गिरदावारी से जुड़ी गंभीर गड़बड़ियों का मुद्दा भी आंदोलन के दौरान प्रमुखता से उठाया गया।